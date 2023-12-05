Bu kongre Beşiktaş’ımız için bir milat

Geçtiğimiz kongre Beşiktaşımız için bir milat oldu. En güzel tabloda, iki başkan adayının birbirlerine sarılarak uzun yıllar sonra, Beşiktaş'ta birlik ve beraberliğin öncülüğünü yapmalarıydı. Yıllardır devam eden sportif başarının azlığı ve borçların gittikçe artması sağduyulu Beşiktaşlıları rahatsız ediyordu. Sayın Hasan Arat yıllardır tanıdığım hatta Serdar Bilgili'ye karşı aday olduğunda listesinde olduğum muhteşem bir vizyona sahip. Uluslararası ilişkileri olan ve Türkiye Milli Olimpiyat Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak ülkemize uluslararası büyük değerler kazandırmış bir adaydı. Sayın Serdal Adalı'da, bir dönem beraber yöneticilik yaptığım, duygusal, Beşiktaş'a hem maddi, hem manevi değerler katmış bir kardeşimdi. Hatta bir müddet evvel yazdığım köşe yazımda da ikisinin birleşmesini gönülden arzu etmiştim ama olmadı. Sonuçta Sayın Hasan Arat 21 sandığın tümünde kazanarak Beşiktaşımızın 35. başkanı oldu. Başkan söylemlerinde, benimde yıllardır her platformda söylediğim "FUTBOLU FUTBOL ADAMLARI YÖNETSİN" teorimizi uyguladı ve kadrosunda Feyyaz ve Samet kardeşimin de olması beni ziyadesiyle mutlu etti.



Yönetim kuruluna baktığımız zaman ülkemizin finans sektöründeki önemli isimleri, futbolun içinden gelen Onur kardeşim, işadamları, avukat, profesör birçok liyakatli isimden oluşturdu. Hatta ekonomist ve futbol adamı Mete Vardar'ın listesinde olması ile iki listeyi karşılaştırdığımız zaman Sayın Hasan Arat'ın listesi daha bir başarıyı getirecek insanlardan oluşturulması gurur verici.



BİRLİK BERABERLİK ÖNEMLİ



Şimdi Beşiktaş hepimizin ve kongre sonrasında ki bu birlik beraberlik mesajları, iki başkanın sarmaş dolaş olması, ilerisi için Beşiktaşlılara büyük bir umut verdi. Temennim bu birlikteliğin, daha üst seviyede devam etmesi, hatta bugüne kadar yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış değerli Beşiktaşlılarında, bu birlik beraberlik içinde kulübümüze destek olması en büyük arzum.



ÇOK ÜZÜCÜ



Biliyorsunuz kongrede rekor bir katılım gerçekleşti ve 12.152 kişi oy kullanmaya geldi. Ne yazık ki yüzlerce kişi de oyunu kullanmadan döndü. Delegelerimiz maalesef Akatlar Salonu'nun önünde 4 saat bekleyerek oy kullanabildiler. Aylardır Beşiktaş kongresi Türkiye'nin gündeminde olmasına rağmen, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mi, Divan kurulunun hatasıyla mı böyle bir küçük salonda kongremiz yapıldı. Artık bundan sonra daha büyük salonlar da, hatta stadımızda yapmalıyız. Böylesine önemli bir kongrenin, bu kadar küçük bir salonda yapılması yanlıştı.



SPORTİF BAŞARI ÖNEMLİ



Ne olursa olsun camia sportif başarıyı öncelikle istiyor. Sezon başından beri bilhassa sakatlıklar, transfer edilen bazı futbolcuların randıman vermemeleri, Beşiktaşımız için büyük bir engel. Sayın Başkan ve yönetiminin ilk işi bu takımı süratle daha üst seviyeye taşımaları gerekiyor. Feyyaz'ın ve teknik Direktörümüz Atom Karınca Rıza'nın diyaloğuyla, eksik yerlere yapılacak transferleri de ön plana alarak en kısa sürede toparlayacaklarına inanıyorum. Yeni yönetimin, hemen bu hafta F.Bahçe ile olacak derbi maçını iyi bir netice ile bitirmesi Beşiktaş'a büyük bir moral verecektir. Şimdiden Beşiktaşımıza ve yeni Başkan ve yönetim kuruluna başarılar diler tüm camiaya saygılar sunarım.