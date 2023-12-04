Hayal kırıklığı

Geçtiğimiz hafta aldığı sonuçla hepimizi hayal kırıklığına uğratan Beşiktaşımız, artık tek ümidi olan Lig ve Türkiye kupası'nda tutunması gerekiyor. Kadrosunda birçok eksik oyuncusu bulunan Beşiktaş, sakatlıklardan bir an evvel kurtulması ve galibiyet alması lazım.

Kadro kurulumunda eksik oyunculardan dolayı bir türlü istediği sistemi kuramayan Rıza hoca maalesef 3 puan için çıktığı sahadan Chamberlain olmasa 1 puanı dahi alamayacaktı. Büyük hayal kırıklığı.

Herşey bir yana, puan kayıpları belki telafi edilebilir ama oyuncularınıza ruhu aşılayamazsanız bu iş olmaz. Bir süredir söylüyorum takımımız ruhunu kaybetmiş diye. Maalesef bu ruhsuzlukla maç kazanmakta çok zor.

İnşallah kısa sürede toparlanır ve en azından Beşiktaş ruhunu sahaya yansıtabilirler.