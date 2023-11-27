Umutlar devam…

Beşiktaş'ta seçim atmosferinin yaşandığı bu günlerde, milli arayı iyi değerlendirmiş takımımız. Birazda olsun futbol takımımızın sahada ki varlığı yüzümüzü güldürdü. Daha ilk dakikalarda bulduğumuz gol ofsayt olmasa çok daha farklı olabilirdi. Samsunspor karşısında karşılaşmanın daha ilk dakikalarında başlayan şiddetli yağmur ve fırtına bir süre oyunu kötü yönde etkiledi. Rosier ile bulduğu penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Samsunspor kalecisi Okan ilk hamlede penaltıyı kurtarsa da, elinden kaçırdığı topu yine Cenk tamamladı ve 17. dakikada 1-0 öne geçti. Penaltıdan hemen sonra Holse ile bulduğu pozisyonu değerlendiremeyen Samsunspor baskısını artırdı ve 25. dakika üst üste bulduğu pozisyonlar sonrasında Mouandilmadji ile ulaştı ve durumu 1-1 yaptı. Neyse ki Omar Colley ile 84. Dakikada 2. golü buldu Beşiktaş ve yüzümüzü güldürdü.

Ligde en fazla isabetli pas yüzdesiyle oynayan Beşiktaş, kademe ve markaj problemini çözmesi lazım. 20 futbolcu alınmış, milyon eurolar sokağa atılmış ama Necip olmasa ne yapacağız acaba. İşte bu nedenle altyapılara önem verilmeli. Demir Ege'de ilerleyen zamanlarda inşallah bu şekilde disiplinli çalışmaya devam ederse çok iyi yerlere gelecek. Chamberlain zaten çok iyi oyuncu tabii ki ama Rıza'nın dokunuşuyla, çok daha farklı bir noktaya geleceğine inanıyorum. Beşiktaş için çok iyi olacak net olarak ortaya koyuyor. Rıza hoca iki maçta iki galibiyet alarak Beşiktaş'ı umutlandırdı. Temennim böyle devam eder. Samsunlu futbol severlerin de gönülleri ferah olsun. Çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Bu takım süper ligde kalır.