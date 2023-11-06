Kökten değişim

Olmuyor, olmuyor, olmuyor! Koca Beşiktaş'a dün oynadığı futbol hiç yakışmadı. Artık kesinlikle değişim zamanı... Başkanıyla, yönetimiyle, olmayan teknik direktörüyle, futbolcu araştırma grubuyla bir şeylerin değişimi şart. Antalyaspor karşısında Beşiktaş oynadığı kötü futbolla yine hayal kırıklığı yaşattı. Bir pazar günümüz var, dostlarımızın davetiyle Samatya'da büyük Beşiktaş'ın maçını izlemeye koyulduk. Ve maalesef yine kahrolduk! Etrafımız da çoğunluka Beşiktaşlıydı. Hemen hemen herkes "Sinan Başkan artık değişim olmalı" diyerek serzenişte bulundular. Ben de onlara katıldım. Maçla ilgili yazacak çok bir şey yok aslında...

Beşiktaş dün sahada yine yoktu. Sezon başında izlediğimiz aynı kötü filmi bir kez daha izledik. Biraz Chamberlain, biraz Salih sahada bir şeyler yapmaya çalıştı. İlk yarının son anlarında Cenk Tosun'un attığı golle Beşiktaş ümitlense de Beşiktaş ikinci yarının başında gelen ardı ardına goller siyah-beyazlı takımın gardını düşürdü. Tabii İngiltere'de sakatlığı dillere destan Bailly'in ikinci yarıya çıkamamasının ardından Rosier'in oyuna girmesiyle oyun sisteminin terse dönmesi Beşiktaş'ı alt üst etmeye yetti. Ah be Ersin kalecilikte kuraldır; alamayacağın topa çıkma! Böyle gereksiz çıkarsan da ilk 11'e çıktığın maçları çok ararsın. Son 15 dakika takım 3-2 mağlup durumda Semih ve Demir Ege oyuna giriyor. Hiç bir manası yok! Bu gençleri iyice bitiriyorsunuz. Anlamak mümkün değil! Beşiktaşlı üzülüyor, Beşiktaş'ı üzdünüz. Ve haklı olarak da taraftarın sabrı taştı. Artık şampiyonluk hayal! Çok verimsiz futbolcuların tümünü kadro dışı bırakın, transfere kadar gençlere ilk 11'de yer verin. Nuri Şahin'li Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyeti elde ettiler.