Son kale Beşiktaş

Beşiktaş'ın seçim atmosferine girdiği bugünlerde teknik sorumlu Burak Yılmaz da takımı toparlamaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta kazanılan Gaziantep maçı biraz olsun moralleri yükseldi. Antalyaspor deplasmanında alınacak 3 puan siyah-beyazlı takımı yeniden yükselişe geçirecektir.

CHAMBERLAIN PARLIYOR

Üç yıldır sakatlıklarla boğuşan Rachid Ghezzal'ın sakatlığının yeniden nüksetmesi yine hayal kırıklığı yaşatırken, İngiliz yıldız Chamberlain'in başarılı performansı ümit vericiydi. Chamberlain yükselişini sürdürürse Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından biri olur, ya da transfer döneminde birçok Avrupa devini peşinden koşturur. Chamberlain'in yanı sıra Bahtiyar'ın da yükselişi Beşiktaş adına çok önemli artı olarak görüyorum. Son haftalarda düşüş gösteren Amir'in yerine Bahtiyar da düşünülebilir. Hem fiziksel özelliği, hem de hızı bakımdan Bahtiyar bu mevkiide değerlendirebilir düşüncesindeyim.

YAŞASIN ÖZ KAYNAK

Burak Yılmaz'ın, Yakup Arda Kılıç'a görev vermesini takdir ettim. 18 yaşındaki Yakup Arda, hem sol kanatta hem sağ kanatta görevini eksiksiz yaptı. Dikkat ederseniz; en zor zamanlarda öz kaynak düzeninden gelen gençler armaya sahip çıkıyorlar. Beşiktaş, 4 yıllık sözleşme imzalayarak ona verdiği değeri gösterdi. Umarım bu şansı iyi kullanır. Tabii gerçekleri göz ardı etmemeliyiz. Seçimin 3 Aralık tarihine çekilmesi çok doğru bir karar oldu. Yönetime gelecek başkan ve yöneticilerin ara transfer yapmaları için önü açıldı.

TRANSFER ŞART

Transfer döneminde Beşiktaş'ın önemli takviyelere ihtiyacı var. Takıma üç önemli transfer yapılması gerekiyor. Tabii bu aşamada yeni gelecek teknik direktörün de radikal kararlar alarak takım içinde operasyona koyulmalıdır. Beşiktaş zor bir dönemde geçiyor. Ama bu büyük camianın bu zor günlerden güçlenerek çıkacağına eminim. Beşiktaşlılar el ele verip kulübün önünü açmalıdır. Türkiye'de sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başrolü oynadığı futbol tiyatrosu sergilenmeye çalışılıyor. Başkan kim olursa Beşiktaş'ın tüm organlarıyla tek yumruk olması gerekiyor. Çünkü tehlike çok büyük. İki büyük kalması için tamtamlar çalıyor. Son Kale Beşiktaş.