Çok aradınız mı!

Galatasaray ilk 20 dakikada beklenen baskıyı sergileyemezken, sarı kırmızılılar daha çok uzun toplarla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkmaya çalıştı. Okan Buruk, belli ki Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş ki; özellikle Amartey ve Colley'e baskı yapılmasını istemiş. Beşiktaş'ın iki kötü stoperi pozisyon almaktaki hünerlerine topu kötü oyuna sokma kabiliyetsizliğini de ekleyince Galatasaray hem öne geçti, hem de Beşiktaş bu golün hemen ardından kaleci Mert'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Hakikatten bu stoperleri çok aradınız mı? Geçen sezon "Saiss'ın yanına iki iyi stoper alın" demiştik ama yeni transferler Amartey ve Colley; Galatasaray'a dünkü zaferi getiren isimler oldu.



Gedson belli ki sakatlıktan tam anlamıyla çıkamamış. İki sezondur patlama yapmasını beklediğimiz Ghezzal'in de beklenen performansı gösterememesi hayal kırıklığıydı. İkinci yarıda Siyah-Beyazlı takımın Rosier ve ikinci yarı Gedson'un yerine oyuna giren Chamberlain'le birlikte Galatasaray'a kafa tutması alkışa değerdi. Hoşgeldin; Alex Oxlade-Chamberlain daha önce nerelerdeydin! Okan Hoca'nın son 25 dakikada Tete ve Zaha'yı çıkarması Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Galatasaray'ın yürüyerek kazanmak istemesi Beşiktaşlı oyuncuların karakterli oyununa derbi zaferi yakışırdı ama yenen basit goller buna engel oldu. Beşiktaş'ın teknik patronu Burak Yılmaz oyuncularını motive etmiş ama basit hatalar ve oyuncu kalitesizliği onun derbi şanssızlığı oldu. Bu sezon Beşiktaş için bitti. Artık mucize bile olmaz! Beşiktaş'ta artık büyük değişim gerçekleşmeli. Başka yolu yok!