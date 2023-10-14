Cevherler öz kaynakta

Türk Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nın kapılarını sonuna kadar açtı. Yeni teknik direktör Montella bir kumar oynadı ve bu önemli maçta Samet Akaydın'a yer verdi. Montella müthiş bir kadro rotasyonuyla kazanmayı bildi. İşler kötü gitseydi Montella'ya neler yazılırdı neler! İyi futbol ve takımdaki kazanma hırsı hepimizi mutlu etti. Umarım devamı gelir.

Hırvatistan maçında oynayan oyuncular tamamen çoğunluğunun Türkiye'de yetişen oyuncular olması beni mutlu eden çok önemli bir ayrıntı oldu. Milli takımda Hırvatistan zaferine imza atan oyuncular bundan birkaç yıl içinde alt liglerde oynuyorlardı: İsmail Yüksek (Gölcükspor), Kerem Aktürkoğlu (24 Erzincan), Barış Alper Yılmaz (Ankara Demirspor), Abdülkerim Bardakçı (Altay), Samet Akaydın (Keçiörengücü), Bertuğ Yıldırım (Sarıyer), Cenk Özkaçar (Altay)

Uzun yıllardır hep şunu yazdım, genç Türk oyuncular dünyanın en yetenekli futbolcuları... Ama uzun yıllardır maalesef öz kaynak sistemine önem verilmedi ve yaşı geçmiş yabancı oyuncu transferleriyle milyon dolarlar sokağa atıldı. Umarım artık gereken dersler alınır ve TFF ve kulüplerimiz altyapılara gereken önemi verir.