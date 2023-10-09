Protestoların gölgesinde

Beşıktaşlı taraftarlar dünkü maç öncesi uzun yıllar unutulmayacak bir protesto eylemi yaparak oyunculara sırtlarını döndü. Hep yönetimsel, teknik hatalar tartışırken Beşiktaşlı futbolcuların formsuzluğu belli ki artık sabırları zorluyor. Aboubakar'a gösterilen sevgi; çok çok anlatıyordu. Dün takımın başında çıkan Burak Yılmaz, "Bu maç teknik- taktikle değil, yürekle oynanacak bir maç" diyerek geniş özeti maç öncesi gözlerimizin önüne serdi. Beşiktaşlı oyuncuların disiplini galibiyeti getiren önemli etkendi. Lugano maçında Aboubakar'ın golleri, yaşanan gerginlikler ve alınan önemli kararlar nedeniyle güme gitse de hakkını verelim. Aboubakar bu ligin en iyi golcüsü. Dün yine bir kez daha klasını konuşturdu.

Ghezzal'in sazı eline alması keyif vericiydi. Penaltıda Cenk'in topu taraftarların isteğiyle Ghezzal'e vermesi alkışa değerdi. Tayfur; enerjisiyle Beşiktaş'ı bambaşka bir boyuta taşırken Necip müthiş bir mücadele örneği vererek takım arkadaşlarını motive etti. Bahtiyar da sol bekte iyi bir performans gösterdi. Chamberlain şutlarıyla patlamaya hazır görüntü sergiledi. Son 20 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin kaleye diklemesine nefis pasları, Amartey'in sıfır hatasız oyunu da Beşiktaş'ın artılarıydı. Kara Kartal dün kazandığı 3 puanla biraz olsun morallendi. Milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçı sadece bir derbi niteliğinde olmayacak. Beşiktaş, yenerse zirve yolculuğuna başlar. İstanbulspor'u iyi görmedim. Umarım bir an önce toparlanırlar.