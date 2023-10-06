Ne olacaksa olsun!

Dünkü maçta Beşiktaş'ın rakibi Lugano yürüyerek oynayan bir takım görüntüsündeydi. Kimse kusura bakmasın ama İsviçre ekibi sanki Dolmabahçe'ye turistik geziye gelmişti. Beşiktaş böyle bir takıma yeniliyorsa bu rezalette emeği olanlara yazıklar olsun! Siyah-Beyazlı takım, kaleye ilk şutunu 35 dakikada Ghezzal'le atarken Aboubakar'ı ardı ardına iki golüyle derin bir 'Oh' çekip; 'Artık kötü gidiş bitti' demiştik. Demez olaydık!

Aboubakar'ın attığı iki nefis golü bir kenara bırakırsak özellikle son 30 dakikada oyananan futbol kabustu. Rosier, dün iyi mücadele ederken, 'Acaba Boey'den daha mı iyi'' demiştim.Ama her şey güzel giderken oyundan atılması laubabililik, sorumsuzluktan başka bir şey değil! Bu kaçıncı vukuatı! Bir daha forma yüzü görmemeli!

Chamberlain diye bir oyuncu alınmış. Belli ki uzun süredir oynamayı unutmuş! İkinci yarıda; Salih, Ghezzal ve Aboubakar'ın oyundan alınması neyin nesiydi! Dünkü rezaleti anlatacak kelime ve cümle yok! Artık ne olacaksa olsun! Bu böyle gitmez! Beşiktaşlı üzgün, Beşiktaşlı kahroluyor! Bugün okuluna, işe gidecek vefakar taraftarları üzmeye kimsenin hakkı yok! Lütfen ne yapılacaksa yapılsın. Kimsenin sabrı kalmadı.