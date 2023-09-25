Uyandırma servisi

İstanbul'un şaşırtıcı sıcağında güzel bir atmosferde ağırladı Beşiktaş Kayserispor'u... Ama Beşiktaş inanılmaz bir şekilde coşkusuz başladı maça... Gedson'un sakatlığının yanı sıra, Şenol Hoca'nın ilk 11'deki rotasyonu dikkat çekiciydi. Rosier'siz, Rashica'sız ilk 11'de; Ghezzal sanki Beşiktaş'taki ilk maçına çıkar gibi çekingen bir roldeydi. Ha şimdi, ha birazdan derken Beşiktaş'ın baskısı yerine Mert Günok'un kalesinde devleşen kurtarışlarını izlerken koca 45 dakika boşa harcandı. İkinci yarı daha Beşiktaş'tan erken bir skor üstünlüğü beklerken, Masuaku yaptığı inanılmaz hatayla Kayserisporlu Mane'ye golü hediye etti. Ama Masuaku'ya bu hata için teşekkür etmek gerekir bilke de! Tecrübeli ismin bu hatası Beşiktaş'a uyandırma servisi görevi yaptı. Taraftarın coşkusunu arkasına alan Beşiktaş'a Ghezzal'in usta işi pasıyla, Aboubakar'ın golü nefes aldırırdı. Ardından Salih Uçan harika performansıyla Chamberlain'e 'al da at' dercesine asist yaptı. İkinci golde OX büyücüsü lakaplı Chamberlain'in vuruşu çok klastı. Maçın yıldızı Salih Uçan harika performansıyla yönetime; "Ben istediğim ücreti fazlasıyla hak ediyorum" mesajı verdi. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki geri dönüşü takdire şahandı ama 10 numara eksikliği dikkat çekici. Sezon başı transferlerinden sadece birini ilk 11'e süren Şenol Hoca'nın rotasyonu belli ki 10 numarasızlıktan! Aboubakar ve Cenk yeteri kadar beslenemezse Beşiktaş gol yollarında sıkıntı yaşamaya devam eder. Taraftarın coşkusu, geri düştüğünde bile takıma olan inanılmaz destek ve bağlılığı her zamanki gibi şahaneydi.