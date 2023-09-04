Etkileyici başarı

Beşiktaş en son yenilgisini Şubat ayının başında Sivasspor karşısında almıştı. O maçın ardından tam 7 ay geçti. Ve dün yine kazandı...

Bu etkileyici performansı ayakta alkışlıyorum. Güneş'in takımı dün yine saat gibi çalıştı. Kişi kişi değil, takım olarak kazandı yine Beşiktaş...

Kaptan Necip yine görevini eksiksiz yerine getirirken formayı hak ettiğini yine gösterdi. Duran toplar ustası Amir Hadziahmetovic bu sezona müthiş bir performansla başladı. Onun bu performans artışı tabii ki de Güneş'in bir eseri...

Chamberlain beklenenden çok iyiydi. Yavaş yavaş takıma adapte olacak derken hızlı bir performans artışı Beşiktaş adına önemli bir kazanım...

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Sivasspor eski gücünden çok uzaktı. Savunmayla maçı gittiği yere kadar götürmeye çamlıştılar ama fırsatçı Colley'in golü Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Beşiktaş ikinci yarı maçı kontrol ederken savunma ve orta sahanın uyumu dört dörtlüktü.

Aboubakar dün biraz yorgun gibiydi ama ikinci goldeki asisti ustalık işiydi.

50 yıllık futbol tecrümle sabittir; transfer başarısı sezon başında değil, maçlar oynandıkça ölçülür. İşte Rashica transferi! Günler geçtikçe Rashica'nın transferi önem ve değerini gösteriyor. Şenol Güneş takıma müthiş bir özveri vererek takıma kazanma alışkanlığı kazandırmasına da şapkamızı çıkaralım.

Dünyanın 1 numaralı taraftarı yine coşkuluydu. Ama lütfen ama lütfen şu ıslıklama işine bir son verilsin. Muleka dün protesto edilmeyi hiç hak etmedi. Yapmayın, etmeyin, bu güzel takıma tam destek verme zamanıdır şimdi...