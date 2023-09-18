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Sinan Vardar

Sinan Vardar

18 Eylül 2023 | Pazartesi

Hak eden kazandı!

Maçın ilk 20 dakikasında Beşiktaş daha baskılı olmasına rağmen istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Şenol Hoca'nın dünkü tercihleri şaşırtıcıydı ve belli ki eleştiri konusu olacak. Masuaku, Ghezzal ve Aboubakar'ın ilk 11'de olmaması Beşiktaş'ın gücünü de kısıtladı. Topu Beşiktaş'a veren ev sahibi ekip, Mendy ve Bardhi'nin usta paslarıyla önce az ama öz pozisyonlar bulurken bir anda 2 farklı üstünlüğü ele geçirdi. Bordo-Mavili takımın her kontra atağında Beşiktaş savunmasının savrukluğu S.O.S sinyali verdi. Colley hem ağır, hem de pozisyon alamıyor. Üçüncü goldeki aciz durumu 'Bu sezon Colley'le bitmez, biterse de hüsranla biter' dedirtti.

Tabii Trabzonlu takım olarak can siparane mücadesinin yanı sıra teknik direktör Nenad Bjelica'nın Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış olmasını es geçmeyelim. 2-0'ın ardından Trezeguet'in oyuna girmesi bir satranç hamlesi gibiydi. Ev sahibi ekipte; Baniva, Eren müthiş oynarken, Mendy, Bardhi maça kalite getirdi. Beşiktaş dün takım olarak kötüydü. Her zaman övgüyle bahsettiğimiz Gedson'un bu kadar kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Beşiktaşlı futbolcular tel tel döküldü. Bir takım ilk isabet şutunu 82. dakikada buluyorsa yenilmeye mahkumdur. Hakem Bayarslan gördüğünü çaldı. Unutmadan; sahanın zemini müthişti. Emek verenlere saygılarımla...

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Etiketler :
Ghezzal, Masuaku, Aboubakar, Nenad Bjelica, Baniva, Şenol hoca, Gedson, Eren

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