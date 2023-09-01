Beşiktaş mest etti

Muhteşem taraftarın desteğini arkasına alan Beşiktaş, ilk yarıda baskıyı rakibine hissettirken takım olarak iyi futbol sergiledi. İkinci 45 dakikanın, ilk yarıdan daha iyi olması; harika bir detaydı. Dünkü mücadelede; "Siyah- Beyazlı takımın en iyisi kimdi? sorusuna, "Beşiktaş" yanıtını veririm. Takımında dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Beşiktaş'ın yıldızlarının maç içinde zaman zaman şov derecesindeki çalım ve varyasyonlarını izlemeye doyamadım. 50 stoper transferi da olsa Necip yine oynar. Kaptan; dün yine dört dörtlüklüktü. Amir Hadziahmetovic maestro gibi takımı harika yönetirken uzun yıllar kimse ondan formayı alamaz. Rosier ve Onur mücadele düzeyini üst düzeye çıkaran isimlerdi. Salih ve Gedson hem savunma hem de hücum yönünde rakibe nefes aldırmadılar. Rashica da bu enerjisi ve kalitesiyle yılın transferi olursa kimse şaşırmasın.



Aboubakar hafzalarımızdan silinmeyecek harika bir gole imza atarken zaman zaman müthiş çalımlarıyla tribünleri ayağa kaldıran isim oldu. Muleka her geçen gün daha iyiye gidiyor. Dün bulduğu pozisyonlarda doğru yerdeydi ama son vuruşlarında özgüven eksikliği hissedildi. Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında gücünü test etti. Tribünleri dolduran taraftarlar ve ekran başındaki milyonlarca seveninin onayıyla Beşiktaşlının takıma olan güveni zirveye ulaştı. Taraftarın usta teknik direktör Şenol Güneş'e maç sonundaki sevgi gösterisi de anlamlıydı. Avrupa'da başarıyı çok özlemiştik. Kara Kartal'ın, ön elemede 6'da 6 galibiyet performansıyla Konferans Kupası'nda gruplara kalmasına şapkamı çıkarıyorum. Şimdi sırada Konferans Kupası gruplarında başarılı olmak var. Bu takım başarır mı? Evet, başarır!