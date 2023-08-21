Erken uyarı

Beşiktaş hazırlık kampından bu yana sürekli maça çıkıyor. Hakkını vermek gerekirse; hemen hemen aynı ilk onbir son 1 aydır, kavurucu sıcaklarda müthiş bir mücadele veriyor. Oyuncuları çok eleştirmek istemiyorum ama dünkü 90 dakika sezonun hemen başında derslerle doluydu. Şenol Hoca maçtan önce de söyledi; lige yeni çıkan Pendik geçen haftaki gibi kolay teslim olmak istemeyecekti. Özellikle Boca'dan transfer edilen Oscar Romero; Beşiktaş savunmasını ikinci yarıda çok zorladı. Oscar belli ki bu sezon ligimizde çok takımın canlarını yakar, gelecek sezon da üç büyükleri transfer yarışına sokar! Onur Bulut ve Muleka kanat organizasyonlarında zorlanınca Beşiktaş'ın en büyük silahı ister istemez duran toplar oldu. Hadziahmetovic'in adrese teslim ortasında Colley sürpriz bir gole imza atarak Beşiktaş'ı maçın hemen başında rahatlatan isim oldu. Ama sonrası saç baş yolduran sıkıntı veren dakikalar oldu. Özellikle de Salih'in ikinci yarıda kafa olarak maçtan kopması kaybedilen 2 puanın en önemli nedenlerinden biriydi. Muleka sezona çok iyi başladı ama dün dikkatimi çekti; çoğu zaman Aboubakar'ın koşu yollarını da kapattı. Sadece kötü oynamadı, Aboubakar'ı da bozdu.

Beşiktaş'ta dün sadece Gedson çabaladı durdu; o kadar! İkinci yarıda oyuna giren yeni tranfserler; Rebic, Rashica ve Chamberlain'in ise takımla bağlantıyı sağlayamamış oldukları her hallerinden belliydi. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu da görünen bir gerçek. Stoper ve golcü transferi olmazsa olmazı Beşiktaş'ın! Dün özellikle ikinci yarıdaki futbol ve kaybedilen iki puan hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama enseyi karatmamak gerekir. Sakin olmak gerekir. Ligin başı ama vakit geç olmadan tedbirler ve dersler alınmalı.