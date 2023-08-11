Süper gösteri

Neftçi - Beşiktaş karşılaşması iki Türk takımının dostça mücadelesine sahne oldu. Tribünler Türk bayraklarıyla süslenirken; Beşiktaşlı taraftarların coşkusu da stattan ekranlara yansıyan güzellikteydi. Beşiktaş tur biletini ilk maçtan cebine koyarken, Pazartesi günü oynayacağı Süper Lig'de sezonun ilk maçı öncesinde rakiplerine gözdağı verdi. Beşiktaş 75 dakika rakibine saygı duyarak sahada mücadele etti. Siyah- beyazlı oyuncuların oldukça istekli olmaları ve takım olarak disiplinli baskısı da hayli ümit verdi. Kadro deneyimi ve kalite de eklenince dün akşam keyifli bir Beşiktaş maçı izledik. Mert Günok'a çok top gelmemesine rağmen ikinci yarıda zamanında çıkışlarıyla form da olduğunu gösterdi. Orta sahada Amir Hadziahmetovic yine görevini fazlasıyla yaparken, Gedson da enerjisiyle Beşiktaş'ın gücüne güç kattı. Aboubakar yine golcülüğünü gösterirken Rosier ve Onur performanslarıyla alkışı hak eden isimlerdi. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz oyunda kaldığı 70 dakikada futbol resitali ortaya koyan Salih Uçan'dı. Aboubakar'a harika bir asist yaparken, güzel futbolunu bir de golle süslemesi şapka çıkarılacak cinstendi. Salih böyle oynarsa, Milli Takımın değişilmezi, Beşiktaş'ın da yeni Atiba'sı olur. Zaten Hadziahmetovic ve Salih çıktıktan sonra Beşiktaş'ın kalesinde fazla pozisyon bulması önemli mesaj yüklüyordu. Son 20'de oyuna giren Rebic'in takıma alışması için zamana ihtiyacı var. Semih'in maçın son anlarında rakibi 3'e 2 yakalamışken müsait olan Rebic'e pas vermek yerine orta sahadan şansını denemesine Hırvat oyuncu çok kızdı. Teknik direktör Şenol Güneş soyunma odasında bu duruma nasıl tepki verdi; doğrusu çok merak ediyorum.

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