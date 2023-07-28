Keyifli başlangıç

Beşiktaş sezonu dün itibariyle açtı. Bu Temmuz sıcağında sahada olmak zor ama kendi düşen ağlamaz. Futbolumuza zarar veren, ülke puanımızı yerlerde sürükleyenlerin kulakları çınlasın.

Beşiktaş dün taraftarının desteğiyle özellikle ilk 45 dakikada maça ağırlığını koydu. Son yarım saatte ise Beşiktaş sahada dolaştı.

Tirana takımı Beşiktaş ayarında bir takım değil ama siyah-beyazlı takımın özellikle son yarım saatteki oyunu düşündürdü.

Allahtan maçın son anlarında sahneye genç Semih çıktı da gece aydınlandı, hatta ışıldadı. Bravo Semih, aynen devam...

Savunmada Necip yine can siparene oynadı. Amir Hadziahmetovic dün en çok alkış alan isimdi. Belli ki tatilde iyi çalışmış.

Salih'e tavsiyem; pas hatasından korkma, direkt kaleye yönel!

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Beşiktaş'ta dün özellikle Masuaku'yu çok beğendim. Attığı harika pas ve ortalar bu sezonda da ortalığı kasıp kavuracak gibi.

Onur Bulut sürpriz çıkışlarını klas bir golle süslerken Muleka hırsıyla formayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Bu istek, yeterli olur mu, doğrusu kararsız kaldım. Yeni transfer Onana'nın ise zamana ihtiyacı var.

Sezon başında çok eksik varken ve beklenen transferler henüz gelmemişken Şenol Güneş'e kulak vermekte yarar var. Şenol Hoca dün yine belirtti; yeni transferlerini bekliyor. İstediği transferler gelirse Beşiktaş gücüne güç katar.