Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir!

Futbolumuzun bozuk düzeninde kulüplerimizin borcu giderek artıyor.Geldiğimiz noktada; kulüplerimizin altyapılara önem verip, transferleri azaltacağını düşününler her sezon olduğu gibi yine yanıldı. Kulüp başkanları; borç harç KAP'a transferler açıklamaları yapıyorlar. Taraftarlar da transferlere odaklandığına göre; herkes bu bozuk düzenden çok memnun gözüküyor. Allah akıl fikir versin! Beşiktaş bu sezon rakiplerine göre; transfer dönemini oldukça sessiz geçiriyor. Takım iskeletinin bozulmaması dikkat çekerken takımın 3-4 önemli transfer ihtiyacı var. Emrecan ve Amartey transferleri takıma güç kazandıracaktır. Rachid Ghezzal forma girerse en iyi transfer olur. Daha önce de yazdım; Saiss ve Gedson'un takımda kalmasını isterim. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Redmond'a sitemini haklı buluyorum. Belli ki Redmond ülkesinde takım arıyor. Bulamazsa Beşiktaş'a gelecek. Oh, ne güzel iş! Şenol Hoca da haklı olarak isyan ediyor: "Takım sezon kampı yapıyor. Bir aydır kendisine ulaşamıyoruz. Gelecekse yarı fiyatına oynasın"

ROMAİN SAİSS KİM Kİ?

Romain Saiss'in sözleşmesi olmasına rağmen kampa katılmamasına anlam veremiyor, bir Beşiktaş sevdalısı olarak içime sinderemiyorum. Beşiktaş forması; dünyanın en değerli formasıdır. Saiss'e teklifler geldiğini biliyorum. Ama dünyadaki hiçbir futbolcu Beşiktaş'tan değerli değildir. Bugüne kadar beklediğine göre; Saiss'e henüz cazip bir teklif de gelmediği de bir gerçek! Beşiktaş Yönetimi ibret-i alemlik bir hareket yapıp; Saiss'a; "Ya oynarsın, ya da kadro dışı kalırsın, bir yere de gidemezsin" restini çekerse itiraz bile etmem, hatta tam destek veririm. Tekrar ediyorum; hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir, olamaz da... İçindekiler gelir geçer ama Beşiktaş forması her zaman var olacaktır.

TÜRK GENÇLERE GÜVENİN

Basketbolu teknik ve taktik olarak yorumlamak bana düşmez. Basketbol, satranç oyunu gibi... Pick and roll stratejilerine hayran kalıyorum Sevgili kardeşim Ergin Ataman dua etsin, genç yaşımda olsam kolları sıvar basketbol hocalığı yapar, ona rakip olurdum. Şaka bir yana, Ergin Ataman'ın ülkemizin bayrağını Yunanistan'da dalgalandıracak olması beni çok gururlandırıyor. Zaman zaman NBA ve Euro League maçlarını takip ediyorum. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'in Final-Four zaferinde Belgrad'da tribündeki yerimi almıştım. Heyecanımız sevinç gözyaşlarıyla süslenmişti. U 19 Basketbol Takımımızın Dünya 3.sü olduğu şampiyonada Türk gençlerinin büyük başarısıyla gururlandım. Helal olsun hepsine... TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan vekili Ömer Onan, Başantrenör Fikret Doğan ve emeği geçen herkese kucak dolusu tebriklerimi iletiyorum. Ama yetmez... Bu gençlere kulüplerimiz de güvenmeli. Yabancıya karşı değilim ama Dünyayı sallayan bu pırıl pırıl gençlerin forma hakları... Lütfen bırakın inadı ve açın Türk gençlerinin önünü... Sakatlık geçiren Emir Arda Sivas sözüm sana... Evlat sakın moralini bozma, daha güçlü döneceksin.