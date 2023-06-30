Vardır bir bildiği!

Kulüplerimiz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Beşiktaş için de transfer haberleri medyada yer almaya başladı. Her gün solukla takip ediyoruz. İstikrarın bozulmaması için; Saiss, Gedson ve Redmond'un takımda kalmasını isterim. Ancak Saiss ve Gedson kulübe önemli bir gelir getirecekse finansal bütçe için gitmelerine de izin verilebilir düşüncesindeyim. Bu yüzden Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşların transferde ince eleyip, sık dokuduklarını biliyorum. Beşiktaş'ın Ozan Tufan'la anlaşmak üzere olmasını çok yadırgamıyorum. Taraftarların Ozan'la olan gerginliği uzun süredir unutulmadı. Taraftarın tepkisine hak vermekle birlikte Şenol Güneş'in çok istediği bir oyuncu nedeniyle barışçıl bir süreçle bu transferin olabileceği kanısındayım. Şenol Hoca istiyorsa vardır bir bildiği!



Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı çok istediğinde kulaklarını çok çınlattığımız eski başkan, Burak'ı 1 sezon ertelemeli transfer etmişti. Tabii olan Beşiktaş'ın üst üstte 3. şampiyonluğuna olmuştu. Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut da uzun süredir takip ettiğim bir yıldız adayı. Umarım Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eder. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Bu takımın neler yapabileceğine geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında hepimiz şahit olduk. Şimdi Şenol Güneş'e güvenme zamanı. Küskünlükler, gerginlikler bir kenara bırakılıp, camianın bir bütün olarak başarılara odaklanması gerekiyor.



SİVASSPOR GELİYOR



Beni takip edenler bilir; özkaynak düzeni aşığı bir futbol sevdalısıyım. Türk futbolunun kurtuluşu kendi gençlerine güvenmekten geçiyor. Özellikle Avrupa'da yetişen gençlerimiz başarılarını önemli transferlerle süslüyor. İşte İlkay Gündoğan, işte Orkun Kökçü transfer döneminde gururumuz oldular. Sivasspor geçtiğimiz sezon U 17 Elit Ligi'nde Türkiye ampiyonu oldu. Sevgili Başkan Mecnun Otyakmaz, 6 yıl önce futbol akademisi kurup başına Altınordu'dan tanıdığımız Murat Dizdar'ı getirmişti. Dizdar'ın emekleri sonucu verdi ve Sivasspor'dan pırıl pırıl gençler yeşermeye başladı. Yazın bir kenara; Yunus Emre Konak, Emre Gökay büyük yıldız olma potansiyeline sahipler. Çok değer verdiğim; Sivasspor U 17 Takımı Teknik Koordinatörü Gökhan Ertunç'un, takımda yer alan birçok oyuncunun A Takım seviyesinde olması beni çok sevindirdi.



Sivasspor'da çok sevdiğim kardeşim Oray Baykal Sportif Direktörlüğe gelirken, teknik direktörlük koltuğuna Servet Çetin getirildi. Servet; Kartal'ın genç oyuncusuyken, Göztepe önerimi dikkate almış ve transfer etmişti. Baykal ve Çetin gibi değerli isimlerin başarısı Türk Futbolunun gelişimi açısından çok önemli. Umarım doğru projelere imza atan Sivasspor başarıyı yakalar ve diğer kulüplerimize örnek olur. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Umarım birlik beraberlik içinde nice mutlu bayramlar yaşarız.