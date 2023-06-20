Halkın takımı

Beşiktaş'ta kombine fiyatları geçtiğimiz hafta açıklandı. Rakamlar çok yüksek geldi. Öyle böyle değil, taraftarlar isyan etti. Hele hele kombinelerin Avrupa kupası maçlarında geçmeyecek olması Beşiktaş'a gönül verenleri hayal kırıklığına uğrattı. Birçok kombine sahibi dostum beni arayarak şikayetlerini dile getirdiler. Bu konuya dar pencereden bakılmaması görüşündeyim. Kulüplerimizin gelirlerine baktığımızda en büyük gelir kaynakları naklen yayın gelirleri... Mesela Beşiktaş bu sezon sonunda naklen yayın gelir havuzundan 157 milyon 573 bin TL. almaya hak kazandı. Bir başka deyişle Beşiktaş'ın bu sezonki naklen yayın geliri sadece 6.5 milyon dolar olacak. Şimdi eğri oturup, doğru düşünelim... Sadece Aboubakar'ın yıllık gelirinin 3 milyon 100 bin euro olduğunu düşünürsek kulüplerimiz ya bozuk düzende borçlarını artıra artıra, belki de iflas etmeyi düşünecekler ya da ayağını yorgana göre uzatacaklar. Dünyayı kasıp kavuran ekonomik darboğaz ülke futbol takımlarımızı da vuruyor. O yüzden özellikle üç büyükler gelir kalemini artırıcı tüm şartları zorluyor. Gelecek sezonun formalarının 2 bin TL'ye yaklaştığı da göz önüne alırsak, taraftarlığın artık iyice zorlaştığını söyleyebilirim. Burada başkan ve yöneticilerin de büyük yanlışlarını da göz ardı etmeyelim. Kulüplerimizin en büyük ekonomik değeri yetiştirip oyuncu satmalarıdır. Futbolumuzu yönetenler lütfen artık gerçekleri görün! Üretmeden, satmadan kulüplerin ayakta durması imkansız! Üvey evlat muamelesi yaptığınız özkaynak düzenine sahip çıkın! Futbolumuz yöneticilerin günü kurtaran açıklamaları yüzünden kan kaybediyor. Suni gündemler ve yöneticiler arasında çıkan kavgalar tribünleri de fanatizme itiyor. Ve maalesef bu yüzden artık sponsorlar kulüplerimizden uzak duruyor. Tabii ki bu saydığım gerçekler; Beşiktaş'ın kombine fiyatlarının Liverpool ve Barcelona'dan yüksek olmasını açıklayamaz. Sayın Çebi'ye sesleniyorum. Sayın Başkan, lütfen kombine fiyatlarını yeniden gözden geçirin. Beşiktaş halkın takımıdır. Bu güçlü bağı koparmayalım. Beşiktaş camiası olarak hep beraber el ele verelim ve kulübümüzün gelirlerini akılcı projelerle yükseğe çekelim. Bunun için camianın kavgalardan uzak durması ve birlik olması gerekir.