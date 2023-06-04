Harika ötesi

Beşiktaş dün kağıt üzerinde zor bir deplasmana çıktı. Ama kağıt üzerindeki zor maçı öyle bir futbolla kolaylaştırdı ki; çok rahat bir galibiyete imza atarak taraftarlarına güzel bir resital sundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Redmond, Ghezzal, Saiss, Colley'i kadro dışına bırakıp Necip, Muleka, Welinton'u tercih etmesinin en önemli nedeni; Beşiktaş formasının büyüklüğünü göstermesiydi. Dün sahada Beşiktaş forması vardı. Yıldız oyuncuların yokluğunda Beşiktaş takım olarak harika ötesi bir performans ortaya koydu. Gedson Fernandes atılan gollerde başrolü oynarken maçın yıldızıydı. Aboubakar-Cenk uyumu müthişti. Bu adamlar sanki birbirlerinin ruh ikizi... Hele hele Cenk'in müthiş enerjisine şapkamı çıkarıyorum.



Beşiktaş hücumda o kadar iyi ki, takımın atağa çıkışıyla gol sevinci yaşaması birkaç saniye sürüyor. Tabii ki bu hızlı gol organizasyonunda Gedson'un yanı sıra bu sezonun yıldızlarından biri olan Salih Uçan'ın da imzası var. Rosier ve Masuaku kanat uçuşlarını sağlarken dün beni çok sevindiren Muleka'nın performansı oldu. Belli ki; Şenol Güneş onu da parlatacak. Evlat Necip dün yine dört dörtlüktü. Beşiktaş 3 farklı öne geçtikten sonra Kasımpaşa'nın kıpırdanışı maça ayrı bir renk kattı. Kalesinde Mert Günok yine yıldızlaşırken tecrübeli yıldızın yediği gollerin de seyir zevki yüksekti. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanırken Beşiktaş da ligin şu anda iyi takımı olma özelliğini sürdürüyor. Bu takımın şampiyon olamamasının en büyük nedeni Şenol Güneş'le sezona başlanılmamasıdır. Dünkü maçın kapanışını Atiba'nın yapması çok anlamlıydı. Cesur Yürek Atiba unutulmayacak. Heykeli mutlaka dikilmeli...