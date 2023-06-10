Hakkı’yla, Şeref’iyle!

Beşiktaş için çok ama çok farklı bir sezonu geride bırakıyoruz. Sezonu ikinci bitirirken siyahbeyazlı takımın başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Son 15 maçın 12'sini kazanan 3'ünde berabere kalan Beşiktaş; taraftarlarına umut ve güven aşılayarak sezonu bitiriyor. Tabii ki takımın şampiyon olmamasının en büyük nedeni Şenol Güneş'le sezonu başlanılmaması olarak gösterilebilir. Sezona Valerien Ismael'le başlamak fazla hayalperestlikti. Ismael'in, erken denilebilecek bir tarih olan 25 Ekim'de veda etmesinin ardından Şenol Hoca'nın takımı toparlamasının şampiyonluğa yetmemesi de uzun yıllarca unutulmayacak. Tabii ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı adaletsiz kararın Beşiktaş'ın şampiyonluğa giden yoluna engel olduğunu unutmamak gerekir. Söylenecek çok şey var ama Beşiktaşlı duruşumuza hitaben; yaz deftere bir şerefli ikincilik daha!



ATAN VE TUTAN GERÇEĞİ



Hep belirtiyorum; bir takımın başarılı olması için bazı kriterlerin yan yana gelmesi gerek. Öncelikle futbolun kuralı atanın ve tutanın iyi olmasıdır. Ersin kardeşim bu sezon formda değildi. İlk yarıda kaybedilen puanlarda hatası çoktu. Ne zaman ki Mert Günok kaleye geçti, Beşiktaş savunması da kendine geldi. Weghorst'un golleri sıralarken "Tam aradığımız golcüymüş" dedirtti. O, ligin devre arasında süpriz bir kararla Manchester United'ın yolunu tutarken yönetim müthiş bir hamleyle Aboubakar'ı getirdi ki, Kamerunlu golcü attığı gollerle Weghorst'u sildi, süpürdü.



TRANSFER SEZONU ÖNEMLİ



Ve tabii ki de takımda komutan ve asker oyuncuların uyumu çok önemlidir. Güneş'in gelmesiyle Beşiktaş forması değer kazandı. Salih Uçan, Rosier, Masuaku ve özellikle de Gedson Fernandes bugüne kadar ki en iyi performanslarına ulaştılar. Ghezzal'ın yokluğunda Redmond gerçek bir yıldız gibi parladı. Necip, Tayfur ve takımın geri kalanları yedek kulübesinden müthiş katkı sağladılar. Bu saydığım oyuncuların üstün performansının yanı sıra takım bütünlüğü sağlandı ve Beşiktaş bir anda yenilmez armada oldu. Transfer sezonları sürprizlerle doludur. Kimi gideceği, kimin kalacağı henüz netlik kazanmadı. Saiss ve Gedson'a teklifler olduğu konuşuluyor. Redmond'un da ilk tercihinin Premier Lig olduğunu biliyorum.



'GÜNEŞ'Lİ GÜNLERE



Bu kadroyla yeni sezona başlanırsa Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi olur. İyi bir Ghezzal takımın gücüne güç katar. Tabii ki Şenol Güneş gibi usta teknik adamın isteyeceği nokta transferlerde büyük önem taşıyacak. Bu güzel ve özel tabloyu önümüze bir kez daha seren Teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etmek gerek. Güzel günler görelim, Güneşli günler...



CESUR YÜREK



Önceki gün; Beşiktaş-Konyaspor maçını izlerken ister istemez Atiba Hutchinson'un 10 yıllık Beşiktaş performansı gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Siyah-beyazlı takımın neferi oldu. İlk transfer olduğunda havalimanında karşılanmadı belki ama gösterdiği harika performansla taraftarın kalbinde taht kurdu. Tottenham, Arsenal maçlarında Liverpool zaferinde bayrağı en önde taşıdı. Öyle çok sevildi ki o artık Beşiktaş tarihinin altın sayfalarında yer aldı. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla onun savaşçı kimliğini çok sevdi; "Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın!" Sevdiklerinle çok mutlu ol sevgili kardeşim Atiba... Umarım bu ayrılık çok uzun sürmez ve teknik adam veya genel menajer olarak Beşiktaş'a hizmet edersin. Benim aklımda hep 'Cesur Yürek' olarak kalacaksın. Yolun açık olsun.