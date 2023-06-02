İki müjdem var!

G.saray şampiyon oldu. Çok içimize sinen bir yarış olmadı ama sarı-kırmızılı camiayı tebrik ederim. G.Saray için zor başlayan sezon yıldız oyuncularının sahneye çıkışıyla mutlu sonla bitti. Beşiktaş ve F.Bahçe şampiyon olamadıysa bunun en büyük nedenlerinden biri de G.Saray'ın transferdeki başarısıdır. Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ikinci olma mücadelesi bu hafta sonunda netleşecek. F.Bahçe'ye G.Saray derbisinde bir beraberlik yetiyor. Ama G.Saray'a karşı kaybederlerse Beşiktaş oynayacağı son iki maçı da kazanarak ligi 2. bitirebilir. Beşiktaş açısından sezona bakarsak; siyah-beyazlı takımın başarısız olduğunu söyleyemem. Valerien Ismael seçimi bir riskti. Bu seçim Beşiktaş'ın bir sezonuna mal oldu. Alınması gereken dersler var! Şenol Güneş'in gelişiyle Beşiktaş gelecek sezonun transferlerini geçtiğimiz ara transfer döneminde yapmasını önemsiyorum. Beşiktaş, bu yapılan doğru transferlerle ligin ikinci yarısında seri galibiyetlerin yanı sıra farklı derbi zaferleri aldı. Şimdi bu kadronun korunması ve en azından 3 nokta transferle kadro zenginliğinin sağlamasıdır.



Ahmet Nur Çebi yönetiminin özkaynak düzenine önem vermesi beni çok umutlandırıyor. Sayın Başkanın, Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapı için özel kullanılacak yeni sahanın açılışını yapması önemli bir icraat olarak alkışlıyorum. 2004 yılında Beşiktaş yöneticisi olduğumda; görevi devraldığımız eski Başkan Serdar Bilgili döneminde Ümraniye'de altyapı kamp tesislerinin kapısının kilit vurulduğunu üzülerek görmüş, bu kilidi kırdırmıştım. Açık ve net, Beşiktaş özüne dönmelidir. Sevgili kardeşim Fırat Fidan da yeni altyapı tesisi projesi için son hazırlıkları yapıyor. Bunun için tüm camia, yönetimin altyapı hamlesine destek olmalıdır. Beşiktaş'ın kurtuluşu özkaynak düzeninden geçiyor. Vardar Ailesi olarak, bu konuda elimden geleni yapmaya hazırız. Uzun süredir takip ettiğim 2 süper yetenek genci Beşiktaşımıza kazandıracağım. Bakın görün bu iki genç de Beşiktaş ve Türk Futbolunun parlayan yıldızları olacaktır. Her şey daha başarılı bir Beşiktaş için!