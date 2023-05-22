Prova

Harika bir hava, birbirine saygılı coşkulu tribünler... Top bir o kalede, bir bu kalede... Süper Lig'in bu sezonki en güzel maçlarından birini izledik.

Adana Demirspor belli ki Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. İlk 40 dakikada yüksek tempoyla, hızlı oynayarak pozisyonlar buldu ev sahibi... Bu sezon evinde hiç yenilmeyen ev sahibi ekip öne de geçti ama ilk yarıda kaçırdıkları maçın kaderini belirledi.

Aboubakar sol ayağıyla harika golle beraberlik golüne imza atması bir yana Hadziahmetovic'in harika gol pasına da alkışlarımızı yollayalım.

Tabii bu arada; Şenol Güneş, oyuncularına Beşiktaş'ın yediği golü defalarca izlettirmeli. Böyle basit topların tekrarı olmamalı! Büyük takım taçtan gol yemez!

Beşiktaş özellikle ikinci yarıda şov futbolu sergiledi ve farka koştu. Şenol Hoca'nın dünkü maçta yaptığı radikal değişiklik Gedson Fernandes'i hücum ağırlıklı serbest oynatmasıydı. Son haftaların suskun ve mutsuz görünen ismi Gedson müthiş enerjisiyle takıma müthiş bir güç kattı. Salih yine çok çalışırken, Masuaku hem savunmada hem de hücumda göz dolduran isimdi. Adana Demirspor'un başarılı ismi Yusuf Sarı'nın en büyük şanssızlığı Masuaku'nun karşısında oynamasıydı. Aboubakar ise bildiğiniz gibi süper ötesi!

Redmond yeni çilingir gibi rakip savunmayı allak bullak eden depar ve paslarıyla göz kamaştırırken Saiss da tam zamanında müdahaleleriyle yüreğini ortaya koyan isimdi.

Ligde şampiyonluk şansı bulunmayan Beşiktaş dün adeta; gelecek sezonun provasını yaptı. Ve sonuç olarak da; Siyah-Beyazlı takım, ligin bu sezonki en zor deplasmanından alnının akıyla çıktı.

Genç hakemlere her zaman sempatim var. Hakem Mustafa Kürşat Filiz pozisyonlara yakındı ve topu oyunda tutmaya çalıştı. Beşiktaş lehine 2 kez beyaz noktayı gösterdi ama ama ilk 45 dakikada Beşiktaş'ın iki penaltısını da es geçmesi akıl alacak gibi değildi.

Bu arada Şenol Güneş'in ceketine bayıldım. Güneş moda da 1 numara...