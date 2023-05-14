Umut var!

Skor hiç önemli değil; bu çok anlamlı maç için teşekkürlerim kardeş Azerbaycan halkına... Şenol Güneş, iki hafta maç yapmayacak takımda tüm oyuncuları görmek istedi. Berkay, Semih gibi gençlerin yanı sıra uzun süredir ilk 11'e uzak olan Umut Meraş ve Muleka da vizyona çıkan isimlerdi. Gençlerin kumaşları kaliteli, oynadıkça daha iyi olacakları da bir gerçek. Sabah ilk dakikalarda Kaschuk'un 2 golüyle öne geçmesine rağmen Beşiktaş'ın maçı bırakmayacağı çok belliydi. Umut Meraş attığı 2 nefis golle klasını gösterirken dengeyi getiren isim oldu. Umut'a bundan sonraki haftalarda sürpriz golcü olarak görev verilirse hiç şaşırmam. Muleka bildiğiniz gibi; oyundan oldukça kopuk bir görüntü verdi.

Hakem hataları, Beşiktaş'ın Bakü'de de peşini bırakmadı. Alakası olmayan penaltıda Mert'in kurtarışı, hazırlık maçı bile olsa çok değerliydi. Güneş, ikinci yarıya Mert-Ersin değişikliğinin yanı sıra; Aboubakar, Cenk Tosun, Fernandes ve Amir ile ideal 11'e yaklaştı. Siyah-beyazlılar, rakibine baskı kurarken Cenk Tosun'un penaltısıyla öne geçti ama Ersin'in hediyesiyle oyuna yine eşitlik geldi. Genç Ersin'in uzun süredir forma giymemesi bu hataya en büyük etkendi. Dün dikkatimi çeken Şenol Hoca'nın Onur Bulut'un sürekli mevkiisini değiştirmesiydi. Onur bu takımın jokeri olma yolunda ilerliyor. Beşiktaş hazırlık maçı olsa da son ana kadar kazanmak istedi. bu büyük takım olma geleneğiydi. Azeri kardeşlerimizin tribünden Beşiktaş tezahüratlarını seslendirmesi muhteşemdi. Yönetimin dikkatine; Bakü'de Kartal Yuvası mağazası harika olur.