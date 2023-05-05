Şampiyon mu?

Beşiktaş, 10 kişiyle kazandığı F.Bahçe derbisinin 3 hafta sonrasında ardından son haftalardaki başarılı performansını Galatasaray zaferiyle taçlandırdı. Tabii bu günleri gösterdiği için Teknik Direktör Şenol Güneş'e bir kez daha teşekkür etmek gerekir. Beşiktaş'ın son haftalardaki başarısında Mert Günok, Redmond, Gedson Fernandes, Aboubakar gibi oyuncuların performansı büyük övgü topluyor. Tabii ki bu oyuncuların başarısını göz ardı edemem ama beni asıl sevindiren takım olarak başarıyı yakalaması. Allahı var takımda sırıtan, kötü oynayan, hatta terinin son damlasına kadar mücadele etmeyen oyuncu yok! Bakın, son 1.5 yıldır sıfır çeken Valentin Rosier bile yeniden formunun zirvesine çıktı. Onur Bulut'un gelmesiyle formanın değerini anlaması da, Şenol Hoca'nın takım içerisindeki başarı çıtasını nasıl yükselttiğinin bir başka örneği olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetiminin bundan sonra yapması gereken bu iskelet kadroyu koruyup, 3-4 nokta transferle Şenol Güneş'in önünü açmak olmalıdır. Yönetimin son yıllarda izlediğim en iyi sol kanat oyuncusu Masuaku'nun bonservisini alması da Beşiktaş için çok önemli bir transfer olarak not edilecektir. Tabii ki hep Gedson'dan bahsediyoruz. Brezilyalı genç oyuncu övgüleri hak ediyor elbette ama Salih Uçan'ın bu sezonki performansına da şapkamızı çıkaralım. Salih'i, Bucaspor altyapısından bu yana takip ediyorum. Ben ondan çok daha önce patlama bekliyordum. Beşiktaş formasıyla büyük patlama yapması beni mutlu ediyor. Gedson, Salih ve Amir'in yer aldığı orta saha pirana balıkları gibi rakibi yiyip bitiriyor!



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Şimdi siyah-beyazlı taraftarlar ellerinde kalem-kağıt puan hesaplamaları yapıyor. Peki Beşiktaş şampiyon olur mu? Puan farkı nedeniyle düşük bir ihtimal olduğunu kabul etmek zorundayız. Ama Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki iki haftada alabilecekleri sürpriz bir yenilgi, kazanmaya devam ederse Beşiktaş'ı ciddi bir şampiyon adayı yapar. Sondan ikinci hafta oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinden ister misiniz Beşiktaş şampiyon çıksın! Zor ama futbolda her şey olur. Bir kez daha vurgulamakta yarar var; TFF'nin deprem felaketi sonrası ligden çekilen takımlarla aldığı anti demokratik taraflı karar; Beşiktaş'ın da olası şampiyonluğunda en büyük engel oldu. Ama eminim ki Beşiktaş'a gönül verenler; TFF'nin bu adaletsiz kararını unutmayacak, unutturmayacak! Ama aynı tarih sayfalarında, bu sezon Beşiktaş'ın 10 kişiyle Fenerbahçe'yi 4-2, Galatasaray'ı da çok üstün bir oyunla 3-1 yendiğini de yazacak. Zaten biz Beşiktaş'ı şampiyon olsun diye sevmedik ki!