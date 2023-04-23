Derbi niyetine

Beşiktaş maça durgun başlardı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ümraniyespor'un ilk yarıda yakaladığı 2 mutlak gol pozisyonunda siyah beyazlı takımın kalecisi Mert Günok yine yıldızlaşan isimdi. Mert'in maçın son anlarında bile kurtarışlarına devam etmesi alkışa değerdi.

Mert'in sürprize izin vermeyen güvenli duruşunun ardından Cenk'in akıl dolu pası Redmond'un vuruşuyla kazanılan golde Beşiktaş iyice rahatladı.

Saha kenarında Şenol Güneş, kaza golüne uğramamak için 75'e kadar takıma dokunmayarak rölantideki ritmi bozmak istemedi. Ritm olarak belki yavaş bir oyundu ama ikinci yarıda Beşiktaş rakibine nefes aldırmadı.

Beşiktaş'ta dün tüm oyuncular kendilerine verilen görevi yerine getirirken özellikle; Amir, Gedson ve Salih üçgenindeki orta sahayı çok beğendim. Ah; bir de Gedson Fernandes'in final pasları isabetli olsa tadından yenmez.

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Son 7 haftanın 6'sında Redmond ve Aboubakar'ın ustalık işi gollerine şapkamı çıkarıyorum. Saiss savunmada güven verirken Colley, Masuaku ise sol kanatta yine parlayan yıldızdı.

Rahatsızlanan Onur'un yerine forma giyen Rosier'de olumlu yönde düzeliş Şenol Güneş'in dokunuşunu hissettiriyor.

Beşiktaş dün istediği 3 puanı tereyağından kıl çeker gibi elde ederken 2-0'dan sonra siyah beyazlı takımın oyuncuları çoktan Galatasaray derbinin havasına girmiş gibiydi.

Ümraniyespor geçen sezon kısıtlı bütçesiyle büyük iş yaparak Süper Lig'e yükselmişti. Başkan sevgili kardeşim Tarık Aksar, kulübünü borç batağına sokmadan uzun vadede başarıyı hedefliyor. Sonuç ne olursa olsun, alkışı hak ediyorlar. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın oldukça başarılıydı.