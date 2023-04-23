GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Derbi niyetine
Sinan Vardar

Sinan Vardar

23 Nisan 2023 | Pazar

Derbi niyetine

Beşiktaş maça durgun başlardı.
Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ümraniyespor'un ilk yarıda yakaladığı 2 mutlak gol pozisyonunda siyah beyazlı takımın kalecisi Mert Günok yine yıldızlaşan isimdi. Mert'in maçın son anlarında bile kurtarışlarına devam etmesi alkışa değerdi.
Mert'in sürprize izin vermeyen güvenli duruşunun ardından Cenk'in akıl dolu pası Redmond'un vuruşuyla kazanılan golde Beşiktaş iyice rahatladı.
Saha kenarında Şenol Güneş, kaza golüne uğramamak için 75'e kadar takıma dokunmayarak rölantideki ritmi bozmak istemedi. Ritm olarak belki yavaş bir oyundu ama ikinci yarıda Beşiktaş rakibine nefes aldırmadı.
Beşiktaş'ta dün tüm oyuncular kendilerine verilen görevi yerine getirirken özellikle; Amir, Gedson ve Salih üçgenindeki orta sahayı çok beğendim. Ah; bir de Gedson Fernandes'in final pasları isabetli olsa tadından yenmez.

***

Son 7 haftanın 6'sında Redmond ve Aboubakar'ın ustalık işi gollerine şapkamı çıkarıyorum. Saiss savunmada güven verirken Colley, Masuaku ise sol kanatta yine parlayan yıldızdı.
Rahatsızlanan Onur'un yerine forma giyen Rosier'de olumlu yönde düzeliş Şenol Güneş'in dokunuşunu hissettiriyor.
Beşiktaş dün istediği 3 puanı tereyağından kıl çeker gibi elde ederken 2-0'dan sonra siyah beyazlı takımın oyuncuları çoktan Galatasaray derbinin havasına girmiş gibiydi.
Ümraniyespor geçen sezon kısıtlı bütçesiyle büyük iş yaparak Süper Lig'e yükselmişti. Başkan sevgili kardeşim Tarık Aksar, kulübünü borç batağına sokmadan uzun vadede başarıyı hedefliyor. Sonuç ne olursa olsun, alkışı hak ediyorlar. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın oldukça başarılıydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Ümraniyespor, Şenol Güneş, Mert Günok, Saiss, Gedson Fernandes

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Transfer risktir! Mert yetmedi!! Beşiktaş havaya giriyor!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Derbiye yetmez!
Turgay Demir Derbiye yetmez!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor