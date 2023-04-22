Transfer risktir

Beşiktaş'ta sezonun bitmesine az bir süre kala transferde hareketli günler yaşıyor. Takımda hangi futbolcuların gelip, kimlerin kalacağı konusunda yönetim ve Şenol Güneş hummalı bir çalışmanın içerisindeler... Gelecek sezon için şimdiden planlamanın yapılması çok önemli bir ayrıntı. Tabii ki Şenol Güneş'in tecrübesi de çok önemli bir ayrıntı. Gedson, Saiss, Rosier, Ersin gibi oyunculara transfer teklifleri geldiği konuşuluyor. Kulübün bu teklifleri olumlu ve olumsuz yönde iyi değerlendirmesi de önemli bir ayrıntı olacak. Beşiktaş'ın son Trabzon maçında defoları ortaya çıktı. Mert Günok'un kaledeki formu Beşiktaş'ın yine en büyük artısı olacak. Stoper, ön libero ve forvette takviye Beşiktaş'ın olmazsa olmazı ama Nathan Redmond takımda mutlaka kalmalı. Transfer her zaman risktir ama Beşiktaş'ın gelecek sezonun yapılanmasını arkandan yapması, son ana bırakmaması beni yeni sezon için ümitlendirdi.



Kendi düşen ağlamaz

Ligin sonu yaklaştıkça hakem hataları aldı başını gidiyor. Dikkatimi çekiyor, fahiş hakem hatalarıyla maç kazanan kulüpler bile hakemlerden veryansın ediyor. Hakemler tel tel dökülürken, kulüplerimiz algı peşinde koşuyor. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF, hakem operasyonu yaparken kulüp başkanlarının yüzde 90'ı üç maymunu oynamıştı. Madem bu bozuk sistemden memnunlar demek ki bu bozuk sistemin devam etmesini istiyorlar. Dibe doğru çöken futbolumuzun bu dönemi ilerleyen yıllarda çok kötü anılacak. Üç maymunu oynayan futbol yöneticilerinin bol bol kulakları çınlayacak. Eh, kendi düşen ağlamaz!



Voleybol harikası

Futbolumuzdaki başarısızlık tartışılırken voleyboldaki üstün başarıyı göz ardı etmeyelim. Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı ve Vakıfbank finale kaldı. Kupa Türkiye'nin olacak. Milli Takımımıza da Vargas'ın katılmasıyla güzel sonuçlar bekliyorum. Futbolumuzdaki yanlışları alt alta koyup, voleyboldaki doğruları sıralarsak futbolda da başarıyı yakalayabiliriz. Başarı kılavuzu için uzaklara bakmayın. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı sevgili kardeşim; Mehmet Akif Üstündağ'ı gönülden kutlarım.



Daima, hep birlikte

Hayat aklımızda kalan acı-tatlı anılardan ibaret. En güzel anılarımız ise sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz zamanlardan... Deprem sonrası bu ilk bayramda umarım yeni ve güzel anılar biriktirebiliriz. Kayıplarımızı rahmetle anarak, herkesin bayramını tebrik ederim. Hep birlikte nice mutluluklarımız olsun.