Şakası yok!

Beşiktaş maça tutuk başladı. Siyah-Beyazlı takımda; inanılmaz pas hataları ve isabetsiz ortalar dikkat çekiciydi. İlk 25 dakikada orta sahayı çok rahat geçen konuk Giresunspor golü de bulunca Beşiktaş'ın bu olumsuz tempodan bir şekilde kurtulması gerekti. 35'te Cenk sakatlanıp Gedson oyuna girince (ki geçmiş olsun Tosun Paşa) Beşiktaş son haftalardaki başarılı performansına geri döndü. Amir, Salih, Gedson orta sahayı şaha kaldırırken kanatlar da işlemeye başladı. Masuaku ve Onur iki kanattan esmeye başlayınca Beşiktaş çok farklı bir boyuta geçti. Aboubakar, Süper Lig'in kalitesinin üzerinde yine golcülüğünü gösterirken, Ghezzal, oyunda kaldığı 74 dakikada eski günlerine dönüşünü müjdeledi. Redmond; Fenerbahçe derbisindeki gibi ikinci yarı müthiş bir futbol resitali sergiledi. Attığı gol bambaşka güzellikteydi. Dileğim o ki, Masuaku ve Redmond sezon sonuna kalmasın; sözleşmeleri bir an önce yenilensin. Beşiktaş, 3-1'i bulduktan sonra kontrollü oyunu tercih etti. Güzel detaylardan biri de; Colley; savunmada her geçen hafta üstüne koyarak oynuyor. Kulübeden oyuna girenler de formdaydı. Sonradan oyuna giren Necip, Tayfur ve Maxim de görevlerini fazlasıyla yerine getirdiler. Dün stadı tıklım tıklım dolduran Beşiktaşlı taraftarın şovu yine muhteşemdi. Atilla Karaoğlan ne kadar zorlasa da hakemlikten çok uzak! Hakan Keleş'li Giresunspor dün iyi mücadele etti ama güçleri ancak bu skora yetti. Üst üste alınan 5 galibiyet Beşiktaş için güzel günlerin de habercisi. Şimdi rakipleri düşünsün!