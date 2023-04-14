Beşiktaş havaya giriyor

Beşiktaş, ligde son 5 maçını kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Tabii ki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir hayli gerisinde ama siyah beyazlı takım en azından ikincilik için mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Beşiktaş'ın artı yönleri son haftalarda iyice gözükmeye başladı. Usta teknik adam; Şenol Güneş'in dokunuşları takımı pozitif yönde etkiliyor. Masuaku, Salih Uçan , Onur Bulut, Cenk Tosun'un yanı sıra yedek kulübesinden Tayfur ve Necip gibi oyuncular da form düzeyleriyle büyük övgüyü hak ediyorlar. Kale Mert Günok'la emin ellerde. Tutanın yanı sıra atan Aboubakar da performansını en üst düzeye çıkarmaya başladı. Nathan Redmond tam bir futbol yıldızı... Onu seyretmesi bir zevk. İngiliz yıldızın organizasyonunda takım keyif veren bir futbol şovu sunuyor. Ghezzal'in de uzun bir sakatlık döneminin ardından havaya girmesi Beşiktaş'ın gücüne güç katıyor. Tabii ki Yönetim Kurulu şu anda gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Romain Saiss'ın takımdan ayrılacağı bir sır değil. Sakatlığı devam eden Tayyip Talha'nın yeni sezona hazır olmasının yanı sıra; Beşiktaş'ın iyi bir savunma oyuncusunu kadrosuna dahil etmesi gerekiyor. Gedson Fernandes'in teklifler aldığı belirtiliyor. Kulübün kasasına iyi bir para girecekse neden olmasın! Beşiktaş'ın önünde şimdi Trabzon deplasmanı var. Beşiktaş oyuncularının bireysel formu ve takım performansıyla bu önemli maçta favori gibi duruyor. Bu önemli maçtan alınacak 3 puan Beşiktaş'ı daha da havaya sokacaktır.

Tabii burada hep belirttiğim bir şey var ki o da kulüplerimizin olmazsa olmazı; özkaynak düzenleri... Buradan gelecek yetenekli gençlerin kadroya dahil edilmesi Beşiktaş'ın geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Atletico Madrid ile oynanan maçta Semih ve Berkay'ın göz kamaştırmasına çok mutlu oldum. Üç büyük kulübün borcu aldı başını gidiyor. Semih ve Berkay gibi genç yeteneklerin artık vizyona çıkması gerekiyor. Şenol Hoca'nın altyapının kalkınması için önemli planları olduğunu biliyorum. Açık ve net söylemek gerekiyorsa Fulya Tesisleri'nde gençlere sunulan olanaklar tam bir içler acısı. Yeni tesis için çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Ben yönetimin yerinde olsam futbolda tüm yetkileri Şenol Güneş'e emanet ederdim. Beşiktaş'ın geleceği için önemli atılımların yapılması şart olduğunu düşünüyorum. Dünya büyük bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Bu yüzden Beşiktaş ve hatta diğer kulüplerimiz de ayağını yorganına göre uzatmalı. Ve, o yüzden bu işi tecrübesiyle takıma yeniden ışık veren Güneş'in önü açılmalı.

En sonunda!

Türk Futbolunda tartışması bitmeyen ve yılan hikayesine dönen; hiç kuşkusuz ki; yabancı oyuncu kontenjanı... Sürekli değişen bu kural yılın 365 günü tartışılır durur. TFF'nin, yabancı sayısını serbest bırakacağı ve Premier Lig'deki gibi gelecek oyuncunun milli takımda görev aldığı periyoda göre çalışma transfere izin vereceği yazılıp çizilmeye başlandı. Ben yıllardır bunu savunuyorum. Altyapılarda da yabancı oyuncu transferi serbest olsun. Oradaki yetenekli gençlere iyi bir eğitim verip, milli takıma da kazandırmanın yollarını aramalıyız. Tabii tüm bunlar futbol adamlarının bir araya gelerek alması gereken çok detaylı konular. Umarım bu adımlar artık hayata geçer. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğine aday olan TFF'nin UEFA'ya sunduğu statlar arasında Beşiktaş Vodafone Park'ın olmaması büyük rezalet. TFF, Beşiktaş artık iyice düşmanlığı tescillendi.