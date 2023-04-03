Kadıköy kartalı

Derbi maçların sonucunu kestirmek zordur. Hele Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçları imkansız gibi... Beşiktaş'ın ne zaman şahlanacağı hiç belli olmuyor. Dün yine öyle oldu. Dakika 53... Beşiktaş'ta Welinton atılmış, Fenerbahçe penaltı atıyor. Büyük olasılıkla skor; 2-0 olsa maç bitecek ama bitmiyor. Valencia kaçırıyor, Beşiktaşlı futbolcular 10 kişiyle ezeli rakibine futbol dersi veriyor. Tabii burada Teknik Direktör Şenol Güneş'in hakkını verelim. Tecrübeli teknik adamın, 2. yarıya Ghezzal ve Amir'i oyundan alıp, Maxim ve Redmond'u oyuna alması Beşiktaş'ın yeni Kadıköy destanın en önemli ayrıntılarından biri oldu.

O Redmond harika futboluyla büyülerken harika pasları, müthiş golüyle Beşiktaşlıların unutulmazları arasına girdi. 3 asist ve 1 gol derbiye damga vurdu. Eh, artık ilk 11'in değişilmezi de olur. Cenk Tosun attığı gollerle bu müthiş akşamı süslerken, kalesinde devleşen Mert Günok'a alkışlarımızı yollayalım. Beşiktaşlı futbolcular takım olarak alkışı hak ederken özellikle yine zor anda görev verilen ve yine yüreğini ortaya koyan sevgili oğlum Necip'i gözlerinden öperim. Dünkü maçta Fenerbahçe'nin ilk penaltısı çok ağır bir karardı. Halil Umut Meler yine yaptı yapacağını! Mert Hakan'ın gereksiz tansiyonu artırması derbiye yakışmayan hareketlerdi ama Beşiktaş'ın müthiş galibiyeti her kötü detayı unutturdu. 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği ve Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı derbi döneminde kulüp yöneticisiydim. Yine bir Nisan akşamı ve Beşiktaş'ın 10 kişiyle alkışlarla derbiyi 4-2 kazanmasıyla yine gururlandım.