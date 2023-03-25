Futbola adalet

Depremin ardından ülke olarak yaraları sarmaya çalışırken kulüplerimiz arasındaki dostluk rüzgarları yeniden gerginliklere bıraktı. Ardı ardına yapılan suçlamalar, VAR odası rezaleti son bir haftada spor medyasının manşetleri süslüyor. Deprem bölgesindeki ekiplerimiz doğal olarak ligden çekilme kararları aldılar. Depremden kısa bir süre sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirtirken, "Zamansız ve haksız" bir istek olarak F.Bahçe ve G.Saray'a yakın spor yazarları tarafından eleştirilmişti. Beşiktaş'ın haklılığı çok bariz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu hızlı ve haksız bir karar alarak ligden çekilen iki takımın deprem öncesi oynadığı maçları geçerli kılarken, kalan karşılaşmalarda hükmen yenik sayılmasını kararlaştırdı. Başta; F.Bahçe ve G.Saray'ın işine gelen bu karar sonrası kulüplerin büyük çoğunluğu haksız olmalarına rağmen başlarına kuma gömüp bu adaletsiz karara destek verdiler. Yaşanan gerginliğin artması sonrası; Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray birbirini iğneleyici açıklamalar yaptı.

Sağduyu çok önemli

Tabii burada çok sevdiğim F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a sitemim var. Bakın; geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasının ardından Rus takımları EuroLeague'den diskalifiye edilmişti. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği EuroLeague'de yönetim kurulu başkanlığı bu durumu kulüplerin onayına sundu. Anadolu Efes Kulübü, Rus takımlarının sezondaki tüm maçlarının iptal edilmesini isterken, F.Bahçe ise iki Rus ekibinin o güne kadar ki maçlarının geçerli sayılmasını istemişti. Kulüplerin oylamasıyla Rus takımlarının sezon içindeki tüm maçları iptal edildi. Bu kararın ardından F.Bahçe camiası, bunun bir haksız bir karar olduğunun üstüne basarak son iki sezonun Euroleague şampiyonu Anadolu Efes ve değerli başkanı Tuncay Özilhan'a sert eleştiriler yapmışlardı. Sevgili F.Bahçeliler, bir yıl da neler değişti? Lütfen biraz daha sağduyu ve adalet. Taraflı tarafsız herkes bu konuda Beşiktaş'ın haklılığını savunuyor. Geçen sezon hakem müessesinden şikayet eden tüm kulüpler operasyon yapılması için TFF'nin o dönemki başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Şahin'e büyük baskı yapmışlardı. Gündoğdu ve Şahin herkesin yaka silktiği hakemlere temizlik operasyonu yaparken sadece Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu operasyondan desteğini çekmemişti. Ama 'operasyon' diye baskı yapan yüzde 90 kulüp başkanı yan çizmişti. Türk Futbolunun sorunları büyük... Bu sorunları hep birlikte adaletli bir şekilde çözmeliyiz. Yoksa yıllardır olduğu gibi futbolda yine hüsrana uğrarız.