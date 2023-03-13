Yıldızlarıyla

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Beşiktaş ilk yarıda topu rakibine verirken pas hataları siyahbeyazlı takımın hücum gücünü zayıflattı. Gedson ve Salih'in formsuzluğu dikkat çekerken Amir iki oyuncunun açıklarını kapatmak için var gücüyle çalıştı. Forvette Aboubakar'ın; Cenk ve Redmond'la arasındaki mesafesi zaman zaman 30 metreyi aşması şaşırtıcıydı. Maçta dengeyi bozan hücumda forvetin yalnız adamı ve Başakşehir maçlarının değişilmez golcüsü Aboubakar'ın attığı jeneriklik goldü. İkinci yarı Başakşehir yine topa daha çok sahip olmasına rağmen bu sefer de Masuaku sahneye çıktı ve harika bir golle Avrupa yorgunu Başakşehir'in gardını düşürdü. Masuaku ve Onur hem defansif hem de ofansta gösterdikleri performansla sahanın en iyilerindendi. Masuaku seneye bu takımda mutlaka kalmalı. Bir gol, bir de asist yapan Aboubakar da eski günlerine döndüğünü kanıtlıyordu. Son 20'de Maxim'in de oyuna girmesiyle siyah-beyazlı takımın yüksek pas yüzdesine kavuşması da önemli bir ayrıntıydı. Tayyip Talha'nın sakatlığı ise Beşiktaş için kayıp oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Onun yerine oyuna Saiss'ın girmesi ise ilginçti. Saiss gitmek mi istiyor, kalmak mı? Lütfen bir yetkili bunu açıklasın! Özetle; Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puanla dönerek morallendi ve zirve yarışı için biraz olsun ümitlendi. Türkiye'nin en iyi hakemi Mete Kalkavan mükemmele yakın bir maç yönetti. Januzaj'ı VAR'ın uyarısıyla direkt kırmızı kartla cezalandırması kesinlikle doğru bir karardı.