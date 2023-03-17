Ghezzal geliyor

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'le bir araya geldim. Zaten kulüp doktorumuz Kerem Ülkü kardeşimle Ghezzal'in sakatlığıyla ilgili görüşmeler yapmıştım. Ghezzal'in sakatlığı daha çok rugby'de görülüyor. Yaklaşık 3 ay önceki ameliyatı Kerem'in ihtisas gördüğü hastanede emin ellerde ünlü doktorlar yaptı. Ghezzal yaptığımız görüşmede yüreğime su serpti, "Sinan Ağabey, artık iyileştim, hazırım" müjdesini verdi. Bu hafta antrenmanların tamamına çıktı. Bir rahatsızlığı görünmedi. Şimdi top Şenol Güneş Hoca'da...

Kendisine İstanbulspor maçında yer verirse bir başlangıç olur. Temennim, Ghezzal de eski formuna kavuşur ve Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olur. Trabzonspor'un borcu 3, G.Saray'ın ise 6 milyar TL olarak açıklandı. Gelecek hafta Beşiktaş ve F.Bahçe'nin de borçları açıklanacak ama rakamların pek parlak olmayacakları kesin. Diğer kulüplerimize baktığımızda hepsi ciddi borç içinde. Zaman zaman antrenörlerle, eski profesyonel futbolcularla görüşüyorum. Futbolumuzun bu durumundan herkes rahatsız. Ne yazık ki; ufukta bir çözüm de görünmüyor. Türkiye Futbol Adamları Derneği başkanıydım şu anda da başkan vekiliyim.

Önceki TFF kongrelerinde derneğin 10 delegesi vardı. Onlar elimizden alındı. Diğer derneklerin de aynı şekilde. Çoğunluğu futbolla alakası olmayan kişiler; TFF Yönetim Kurulu'nu oluşturuluyor. TFF başkanı ve yöneticileri böyle seçiliyor. 45 yıllık futbol emekçisi olarak böyle bir düzenden ben de çok rahatsızım. Ama maalesef futbolla ilgili derneklerimizde başkanları ve yönetimleri idealist kişilerden seçmeliyiz. Ciddi bir şekilde, futbolumuzun gelişim raporları hazırlanıp, bunları devlet yönetimlerine bilgi vermeliyiz. Bu artık vazifemiz oldu. Hatta alt liglerde oynayan profesyonel futbolcuların hiçbir şekilde bir istikbal dayanakları da yok. Tedavilerini olamıyorlar, paralarını alamıyorlar ve futbol hayatları bittikten sonra da maalesef ortada kalıyorlar. O zaman profesyonel futbolcular için zamanı gelmedi mi? İşte bu futboldaki olumsuzlukların çözümü için kıvılcımı yakma zamanı geldi. Ben de önce bana yakın futbol adamlarıyla toplantılar yapıp böyle bir ana fikre sahip çıkacağım. Bu konuyu şimdiden sizlerin huzuruna getirdim. Desteğinizi bekliyorum...