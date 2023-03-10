Yepyeni Beşiktaş

Beşiktaş, Ankaragücü maçında ışık gördük. Son 10 dakika siyah beyazlı takım zorlansa da bu maç Beşiktaş için moral oldu. Pazar günü oynanacak Başakşehir mücadelesi ise zor maç olacak. Beşiktaş bu önemli maçtan 3 puanla ayrılırsa; sürpriz neticelerle yukarı doğru çıkabilir. Tabii bu puan tablosunda Beşiktaş'ın kazanma serisine ihtiyacı var. Tabii ki haklı olarak Teknik Direktör Şenol Güneş, yavaş yavaş önümüzdeki sezonun kadrosunu kuruyor. Dele Alli, Saiss, N'Koudou gibi yıldızlar yeni sezonda olmayacak. Onur Bulut transferi de ilaç gibi geldi. Onur sezon sonuna kadar böyle oynarsa Rosier de gider. Şenol Hoca doğru olanı yapıyor. Takım içinde operasyonla gelecek sezonun hesaplarını yapıyor.



CENK TOSUN GİTMELİ Mİ?



Beşiktaş tarihinin en büyük transfer ücretini getiren Cenk Tosun'a, futbolunun son baharında 3 yıllık 9 milyon kazançla giderse 'Hayır' demem. Gitmeli mi, gitmemeli mi? Twitter takipçilerimin bu konudaki görüşünü merakla bekliyorum. Amir, Colley ve Maxim önümüzdeki sezon kadroda kalacaktır. Mert Günok'un yeniden Milli Takıma seçilmesini çok doğru bir karar. Mert'in yedekleri; Ersin, Emre ile kale emin ellerde... Beşiktaş altyapısında; 2005 doğumlu Göktuğ ve 2006'lı Emir çok beğendiğim kaleciler... Göktuğ ve Emir gözüm üzerlerinizde... İkisi de çok iyi kaleciler olacak yetenekteler. Çalışırlarsa Beşiktaş formasını giyerler.



AYNI TAS, AYNI HAMAM



UEFA son olarak Türk Futboluna tekrar destur çekti. Şu anda Avrupa'nın en borçlu takımlarının olduğu lig, bizim Süper Lig! 4 büyük takımın 700 milyon dolar borcu var. Bu borcun hemen hemen tamamı bankalara. Özetle, Türk Futbolu iflas etmiş durumda. Ama devre arasında dünyanın en çok transfer yapılan lig de bizimkisi! Özellikle Galatasaray inanılmaz transferler yapıyor. Acaba UEFA tarafından Galatasaray'a transfer yasağı mı gelecek? Yoksa Florya ve Riva'dan gelecek gelirler ipotek altına alınıp mı bu transferler yapılıyor, merak içindeyim. Allah akıl fikir versin deyip, konuyu Türk Futbol kamuoyuna arz etmek istedim. Türk Futbolunda felaket çanları çalıyor. Aynı tas aynı hamam! Futbolumuzu tüketen zihniyet devam ediyor. TFF'den ise bu konuda 'tık' yok. Bu düzenin devam etmesini istiyorlar gibi. Yazıklar olsun.