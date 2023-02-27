Çok zor!

Maçın en güzel hareketi; mücadelenin 04:17 dakikasında Beşiktaşlı taraftarların sahayı oyuncak diyarına çevirmesiydi. O kadar güzel atmosferde sahadaki oyuncular, biz tribündekiler ve ekran başındakilerin gözyaşlarını tutamamasına ne yazılır bilemiyorum. Beşiktaş mücadeleye baskılı başladı ama bunu uzun süreye yayamadı. Siyah-Beyazlılar yürüyerek kazanmak istedi.

Çok eksikli Antalyaspor da Beşiktaş kalesine gitmeyi aklından geçirmeyince tadı tuzu olmayan, tek kale bir 90 dakika izledik. Ama Beşiktaş ne oynadı ben bir şey anlayamadım! Hele hele son dakikalarda şişirme topların dışında bir oyun planının olmaması üzüntü vericiydi. Beşiktaş'ın en iyisi harika bir kurtarış yapan kaleci Mert Günok'tu. Redmond da dün gayretiyle takımını ayakta tutmaya çalışırken yaklaşık 40 dakika forma giyen genç Semih de gösterdiği başarılı performansla kalitesini gösterdi.

Tribünleri tıklım tıklım dolduran Beşiktaşlı taraftarlar dün 90+13 dakikasının sonuna kadar takımlarını harika desteklerken başta Muleka olmak üzere bazı oyuncuları protesto etmeleri sabrın sonuna geldiklerini gösteriyordu. Antalyaspor kalecisi Ataberk genç ve yetenekli bir eldiven. Çok iyi bir maç çıkardı, kurtardığı penaltıyla da maça damga vurdu Ama maçın başından sonuna kadar vakit geçirmesine hiç de doğru değildi.

Düşme potasına girmek istemeyen Antalyaspor'a 1 puan ilaç gibi geldi. Hakemler aynı... Palabıyık, Bitigen... İsimler ayrı ama aslında her şeyleriyle aynılar... Bunlar sistemin adamı... Geçen sezon Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin hakem kurulu sistemin adamlarını temizlemişti. Ama yine kabus gibi yeniden ortaya çıktılar. Bitigen trafik polisi gibi Beşiktaş her atağa çıktığında düdüğünü gereksiz yere çalarak görevini iyi yaptı.