Vurdumduymazlar

Dün Türkiye ligini bilmeyen yabancı birisine, "22 oyuncudan kimi tanıyorsun?'' diye sorsanız; ilk göstereceği kişiler geçtiğimiz Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Beşiktaş'ın yıldızları Saiss ve Aboubakar olurdu. Dün ikisini dikkatlice seyrettim. Rezalettiler. Saiss belli ki ara transferde Nottingham Forest'a gidişine izin verilmediği için ayaklarından çok çenesini konuşturdu. Sürekli kulübeye serzenişi vardı.. 90 dakika sahada dolaşan transfer bombası Aboubakar'ın da ilk yarıda takımı 1-0 yenikken bomboş durumda Cenk'e pas vermek yerine 'Ya tutarsa' diyerek çaprazdan şansını denemesi tam bir sorumsuzluk örneğiydi.

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Beşiktaş dünkü futboluyla sınıfta kaldı ve büyük ihtimalle de bu sezonun kepenklerini indirdi. Kanatların çalışmaması siyah beyazlı takımın büyük sıkıntısıydı. N'Koudou mehter takımı gibi; topla 3 ileri gidip, bir geri geliyor. Sivas presle Beşiktaş'ın beklerine hücuma çıkma izni vermeyince bir ara Welinton'un oyun kurmaya çalışması durumun vahimliğini anlatıyordu. Sapır sapır dökülen Beşiktaş'ta dün Mert Günok, Tayfur ve sosyal medyanın günah keçisi Necip ayakta kalmaya çalışan bir isimlerdi. Haydi Amir de yeni geldi onu bir kenara koyarsak; diğerleri gamsız, kedersiz, tam bir vurdumduymazlar ordusuydu. Beşiktaş için çok yazılacak o kadar olumsuz şey var ki... 90 dakika boyunca Sivas soğuğunda takımlarını müthiş destekleyen taraftara bu yapılan bir zülumdur. Beşiktaşlılar bunu hak etmiyor. Atom Karınca Rıza Çalımbay'ın takımı dün hak ettiği 3 puanı kazandı. Çok başarılı bulduğum başkan Mecnun Odyakmaz'dan az parayla büyük iş başarıyor. Sivasspor'dan alınacak o kadar dersler var ki! Takım olarak savaşan Kırmızı- Beyazlı ekipte; Erdoğan, Uğur, Saiz, Cofie dün alkışı hak eden isimlerdi.