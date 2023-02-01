Hayal kırıklığı

Dünkü maç; tıpkı hani Barış Manço'nun eskimeyen şarkısı gibiydi; "Hava ayaz mı ayaz mı ayaz!" şarkısını hatırlattı. Tabii ki böyle maçlar zordur, hele hele böyle bir havada, hem de böyle rüzgara yelken açacak uçacakmış bir statta...

Rakip; son haftaların formda ekibi ve ligin en çok gol atanlardan takımlarından biri olan Karagümrük'tü... Beşiktaş zorlu bir deplasmandan 1 puanla dönerken önemli bir kayıp yaşadı.

Beşiktaş, Cenk'in fırsatçılığıyla öne geçerken golcü futbolcunun ilk devrede vuruşunun direkten dönmesi Beşiktaş acısından şanssızlıktı. Salih'in yokluğu çok belli olurken, Gedson Fernandes'in dışında dün Beşiktaş'ta vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu.

Şenol Hoca'nın, ikinci yarıda Aboubakar'ı neden aldığını bilmiyorum ama önemli bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Açıkcası Redmond'un çıkışıyla N'koudou'yu bekledim, o da 70'de oyuna girdikten sonra bekleneni veremedi. Alanyaspor maçında övgüler dizdiğimiz Dele Alli ise tam bir hayal kırıklığıydı. Dele Alli tam bir hayal kırıklığıydı. Açık ve net eleştiri yapmak gerekirse Beşiktaş ikinci yarıda durarak oynayarak maçı kazanmayı hedefledi. Bir ara Karagümrük öyle bir baskı kurdu ki, bu Beşiktaş'a yakışmadı. Beşiktaş kalecisi Mert Günok dün yine kalesinde devleşmese sonuç felaket olacaktı.

Karagümrük dün istediğini bilen bir takımdı. Özellikle son 20 dakikada oynadıkları korkusuz futbol alkışı hak etti. Pirlo iyi bir takım kurgusu yapmış. Hak ettikleri puanı alarak sahadan ayrılmayı bildiler.