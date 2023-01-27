Kazanma zamanı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in usta dokunuşlarıyla son 4 haftada 4 galibiyet alarak taraftarlarına umut verdi. Galatasaray'ın son 9 haftada puan kaybetmemesi nedeniyle zirveyle olan fark belki erimedi ama siyah-beyazlı takımın yeniden kazanma alışkanlığına bürümesi takdire şayan bir saygıyı hak ediyor. Bu aşamada Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etmek gerekiyor. Weghorst'un ani gidişinin ardından Aboubakar gibi Türkiye ligini ve Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan bir yıldızın transferi de tam isabet oldu. Aboubakar'ın maliyeti yüksek olduğu eleştirilerini bir kenara bırakırsak bu aşamada Beşiktaş yönetimi de iyi bir iş çıkardı. Geçtiğimiz gün, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rachid Ghezzal'le birlikteydim. Bana 3 haftaya kadar maça çıkabilecek duruma geleceğini söyledi. Cezayirli yıldızın gelmesiyle Beşiktaş gücüne güç katacaktır. Ara transferde Ghezzal'in takıma katılması başlı başına yıldız transferi olacaktır. H H H

Tabii ki; tek kulvarda yarışan Beşiktaş'ın zirveye tutunması için kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Nereden bakarsanız bakın; Beşiktaş'ın biri savunmaya ikisi orta sahaya 3 önemli transferler olmazsa olmazı... Gerçek olan şu ki; Beşiktaş'ın bu kadrosu Şenol Güneş'e hamle fırsatı vermiyor. Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in dokunuşlarıyla birçok futbolcunun performansı arttı. Mert Günok, Cenk Tosun, Muleka, Masuaku, Salih, Gedson ve hatta Welinton aklıma gelen isimler... Tabii oyunculardaki başarılı performans takımın yükselişine neden oldu. Güneş'in farkı burada işte... "Keşke" demeyi çok sevmem ama keşke Şenol Hoca sezon öncesi takımın başına gelseydi. Valerien Ismael'in neresinden dönerseniz kardı. Buna da şükür! Bugünkü Alanyaspor maçı bir final niteliğinde olacak. Saiss, Rosier ve Redmond'un cezaları nedeniyle oynamamaları Beşiktaş için bir dezavantaj olarak gözükse de siyah beyazlı takımın; tecrübesi, kalite farkı ve muhteşem taraftarıyla maçı kazanacağına inanıyorum. Tabii ki son sözü sahada mücadele eden oyuncular söyleyecek.