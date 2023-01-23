Beşiktaş’ın ayak sesleri

Beşiktaş dün karşılaşmayı ilk 45 dakikada bitirdi. Redmond'un erken ve harika golü İngiliz futbolcunun Premier Ligi'ndeki o şaşalı günlerini hatırlattı. Bu golün ardından siyah beyazlılar topu rakibe verirken uzun toplarla Kayserispor'un hatalarını bekledi. Kadro mühendisliğini harika yapan Şenol Güneş'in sahaya birlikte sürdüğü Salih ve Gedson'un uyumu harikaydı. Salih başarılı futbolunu golle süsleyerek Beşiktaş'ı rahatlatan isim oldu. Gedson'a da 41 kere maşallah... Masuaku maçın yıldızıydı. Topu her aldığında Kayserispor savunmasına zor anlar yaşattı. Cenk ve Muleka'nın sadece hücumda değil çoğu zaman savunmaya destekleri önemliydi. Adam kazanma ustası Şenol Güneş geldikten sonra Muleka'daki yükseliş Beşiktaş'a güç kattı. Mert Günok yine takımın sigortasıydı. 1-0'ken harika bir kurtarışla takımına büyük moral verdi. Tayyip Talha Sanuç dün yine dört dörtlüktü. Siyah-Beyazlı takımda dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Takım olarak kazandı Beşiktaş... Tek sözüm Tayfur'a... çok istedin, işte beşiktaş formasıylasın. Çok daha iyisini yapmalısının. Aboubakar'ın transferiyle kadayıf geldi. Ghezzal'ın da iyileşmesi bu; ekmekli kadayıf olacak. Şunu iddia ediyorum; daha lig bitmedi ve sezonun final bölümünde müthiş bir Beşiktaş izleyeceğiz. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan transfer yasağına rağmen güzel işler yapıyor. Atan ve Kayserisporlu futbolcuları da gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik ederim. Mete Kalkavan çok iyi bir maç yönetti ama Rosier'e gösterdiği kırmızı kartı anlayamadık.