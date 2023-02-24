Yakışanı yapın

Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Acımız büyük... Ne yazsak, ne söylesek acıyı azaltmıyor. Tabii bu zor günlerde tüm kulüplerimizin bir araya gelerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaları çok anlamlı. Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günkü Antalyaspor maçının 4.17'nci dakikasında sahaya deprem için topladıkları giyecek maddelerini sahaya atacaklar. Duydum ki, birçok kulüp taraftarı da Beşiktaşlıların bu anlamlı organizasyonuna destek olacakmış. Ülkemiz güzel insanlarıyla, birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacaktır. Önümüzdeki pazar günü Beşiktaş erteleme maçında Antalyaspor'u ağırlayacak. Şaka gibi ama Beşiktaş'ta 9, Antalyaspor'da ise 18 oyuncu bu maçta oynayamayacak. İki takımda da giden oyuncular oldu. Erteme maçı olduğu için yeni transferler forma giyemeyecek. Benim bildiğim futbol aklıyla yönetilen takımlar ara transferde en fazla 2 veya 3 takviye yaparlar. Bizim takımlarımızın ise maşallahı var! Yine milyon dolarlar büyük çoğunluğu 30'unu aşmış yabancılara dağıtıldı.

GÖZLER GHEZZAL'DA

Lig yeniden başlıyor ve Beşiktaş durum itibariyle zirve yarışından uzak kaldı. Lider Galatasaray'ın son 12 maçı kazanmasıyla maç eksiğiyle birlikte puan farkı 15 puana çıktı. Beşiktaş, Antalyaspor maçını kazanırsa ligin geri kalan bölümü için morallenecek. Tabii ki bu maçta gözler sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal'da olacak. Ghezzal'in takıma katılması en iyi transfer olacak. Doğrusu ben bu ara transfer döneminde; siyah beyazlı kulübün kurmaylarından genç yetenekli isimlere yönelerek transferde akılcı bir yol izlemesini beklerdim. Aboubakar, Amir, Onur Bulut hepimizin yakından tanıdığı isimler... Bu transferlerin Beşiktaş'a güç kazandıracağı şüphesiz ama birçok kez ifade ettiğim gibi öz kaynaktan oyuncuların bu periyotta şans bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de yazdım, yine yazacağım; kurtuluş öz kaynakta... Altyapıdan yetişen yeteneklere güvenelim ve destek olalım. Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy gibi isimlerin artık forma giymesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezon U19 liginin gol kralı Mustafa Sarıgözoğlu'nun bedelsiz Eyüpspor'a verilmesine ise çok şaşırdım ve üzüldüm.

SAĞDUYULU OLUNMALI

Bugünlerde futbol kamuoyu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferini konuşuyor. Kayserispor bu transferin iptali için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayette bulundu. Beşiktaş Onur'u, Onur da Beşiktaş'ı çok istiyor. Sözleşmedeki detayları bilmiyorum. İddialara göre Onur'la yapılan sözleşmeyi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı imzalarken, ayrıca yapılan "1 milyon Euro'ya serbest kalır" protokolünü sarı kırmızılı kulüpte imza yetkisi olmayan bir yönetici imzalamış. Beşiktaş ve özellikle Kayserisporlu yöneticilerden sağduyulu olmalarını istiyorum. Lütfen bir araya gelin ve size yakışanı yapın.