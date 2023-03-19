Emin adımlarla

Beşiktaş, coşkulu taraftarı ve çubuklu formasıyla mücadeleye hızlı başladı. Karşılaşmada kalite yok denecek kadar azdı ama özellikle deplasman ekibinin golü çok düşünmeyen oyunu ilk 45 dakikayı tek kale maça çevirdi.

Siyah-beyazlı takım, dün özellikle kanatlardan; Onur Bulut ve Arthur Masuaku ile başarılı bindirmeler yaptı. Onur Bulut; bitmez, tükenmez enerjisiyle sahanın yıldızıydı.

Bir ara oyun o kadar kanatlara yığıldı ki, zaman zaman ortadan 'verkaç organizasyonları olsa ne iyi olur' diye düşünmeden edemedim.

Ki, Gedson, Salih ve Gedson uyumu yine muazzamdı. Tayyip Talha yine güven verirken, Omer Colley de iyi bir kesici olarak göze çarptı.

Ghezzal bu maça kendini hazırlamış.

Cenk Tosun, Ghezzal'in asistinde ustalığını gösterirken Beşiktaş'ı da rahatlatan isim oldu.

Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı girdi. Aboubakar'ın attığı gol şiir güzelliğindeydi. Kamerunlu yıldız; golün her türlüsünü atıyor. Attığı goller; futbol akademilerinde ders olarak gösterilmeli.

Beşiktaş, rakibin beklenmedik golüyle oyundan düşerken haftalardır takımın en iyisi Mert Günok'un yediği gole; 'Futbolada olur böyle şeyler' diyelim.

Şenol Hoca, son 20 dakikada Ghezzal'ın yerine Redmond, Salih'in yerine Maxim değişiklikleriyle olumlu değişiklere imza attı.

Özellikle Redmond attığı klas golle "Ben bu takımda oynarım" mesajı verdi.

Son dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen İstanbulspor takımın ligin en iyi takımlardan biri... Dün ilk yarı belki çok kapandılar ama özellikle ikinci yarıdaki oyunlarıyla alkışı hak ettiler.