Beşiktaş’ın ayak sesleri

Kadıköy'de 10 kişiyle kazanılan 4-2'lik F.Bahçe zaferin ardından tüm Beşiktaşlılar haklı bir gurur yaşıyorlar. Tabii bu önemli galibiyetin ardından siyahbeyazlı camia geleceğe daha umutlu bakmaya başladı. Usta teknik direktör Şenol Güneş'in takıma ve bireysel olarak oyunculara yaptığı dokunuşlar meyvesini vermeye başladı. Şimdi gel de Şenol Güneş'in daha önce takıma gelmemesine hayıflanma! Beşiktaş'ın, F.Bahçe derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen takım olarak yenilgiye karşı çıkışı iyi yolda olduğunu gösteriyor. Tabii burada liderlik vasfı ön plana çıkan Cenk Tosun ve zor anların mucizevi oyuncusu Necip Uysal'ın takım arkadaşlarını motive etme başarısına alkışlarımı yolluyorum. Bu ikiliye önemli destek veren ve bu sezon performansıyla göz dolduran Salih Uçan'ın da Beşiktaş için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözlemledik. Yine bu sezon performansıyla dikkat çeken Tayyip Talha'nın sakatlığı hepimizi üzdü. Ama futbolun doğasında bu tür olağan olumsuzluklar da var. Umarım sevgili kardeşim yeşil sahalara daha güçlü bir şekilde döner.



ATAN VE TUTAN GERÇEĞİ



Her zaman söylüyorum, bir takımın başarılı olması için atanı ve tutanı iyi olacak. Cenk eski formunu yakaladı. Beşiktaşlılara Weghorst'u bir günde unutturan Aboubakar, son haftalarda attığı gollerle Beşiktaşlıların gönlünde bir kez daha taht kurarken; Mert Günok da müthiş kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın kalesinin emin ellerde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şenol Güneş, Mert'i kazanarak Beşiktaş gücüne güç kattı. Ersin de çok genç... Kendini geliştirecek ve sırasını bekleyecek. Yabancı futbolcuya karşı değilim. Ama ligimize gelen modası geçmiş yabancılara hep karşı çıktım. Yabancı oyuncun olacaksa Nathan Redmond gibi olacak. İngiliz oyuncu, F.Bahçe derbisinde uzun yıllar unutulmayacak bir futbol resitali sunarken; gelecek sezon da mutlaka takımda kalmalı mesajını sevgili Beşiktaş yöneticilere iletti. Yılmadı, çalıştı. Futbolculuğu yanı sıra iyi bir bir karakter. Redmond gibi Masuaku da Beşiktaş'ın önemli oyuncularından... Masuaku gibi kalitenin de mutlaka takımda kalması gerek. Beşiktaş son haftalarda aldığı iyi sonuçları F.Bahçe derbisiyle taçlandırırken hem zirve yarışından kopmadı hem de gelecek sezon için çok umutlu sinyaller verdi.



TARİH BUNU DA YAZACAK



TFF'nin deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarla ilgili aldığı adaletsiz karar, Beşiktaş için büyük haksızlık olsa da; siyahbeyazlılar Hakkı'yla oynayıp Şeref'iyle kazanmaya devam ediyor. Futbol tarihimiz, bu sezon için Beşiktaş'ın dik duruşunu ve başını kuma gömen, üç maymunu oynayan kulüp başkanlarını da yazacaktır. Baskıyla karar değiştirenler, bu vebal karar altında kalacaktır. Aynı şeyi geçen sezon hakemlerle ilgili devrim yapıldığında Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak ve Ecmel Faik Sarıalioğlu haricindeki başkanlar verdikleri sözden dönmüşlerdi. Sözünden dönenlerin şimdi hakemlerden isyan etmesi ise trajikomik bir durumdan başka bir şey değil. Şerefli ikincilikler nasıl şampiyonluklar kadar değerliyse, Beşiktaşlılık duruşunu tarih her zaman yazacaktır. Beşiktaş'ın büyüklüğü dik duruşundan gelir