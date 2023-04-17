Mert yetmedi!

İki takım da temkinli oynamayı tercih ederken, ilk yarıda sahada pas hatalarıyla geçen tatsız, tutsuz ve kalitesiz bir oyun vardı. İlk 45 dakikada; Ghezzal, Maxim ve Redmond etkisiz kalınca Beşiktaş kaleye sadece iki şut bulabilmesi olumsuzluğu gözler önüne seriyordu. İlk 45 dakikada yürüyerek Trabzonspor defansını zorlayamayan Beşiktaş, ikinci yarının başında özellikle Masuaku'nun takımı ateşlemesiyle tempoyu artırdı. Ama bu tempolu oyun sadece 10 dakika sürdü. Beşiktaş'ta son 20 dakika Ghezzal ve Maxim oyundan çıkınca top; hep Trabzonspor'da kaldı, siyah beyazlı takım geriye çekildi. Ev sahibi baskıyı artırdı, pozisyonlar buldu. Beşiktaş'ta Masuaku, Onur ve Salih, Trabzonspor'da Hüseyin ve Bakasetas ve Trezeguet vasatın üzerine çıkan isimlerdi ama maçın yıldızı Mert Günok'tu.

Sadece Mert değil; Uğurcan da harika kurtarışlarla alkışı hak etti. Mert yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, Uğurcan da son anlarda Redmond ve Salih'in vuruşlarında müthiş kurtarışlara imza attı. Özellikle Mert; Beşiktaş'ı oyunda tuttu ama yetmedi! Beşiktaşlı oyuncular belki farkında değillerdi ama dün kazanmaları gerekirdi. Önemli bir kayıp verdi. 2 puanın belki de telafisi olmayacak. Eh; geçen ay kadro dışı bıraktığın N'Koudou kurtarıcı olarak giriyorsa bu tablo sürpriz sayılmamalı. Volkan Bayarslan sıfıra yakın hatayla maçı yönetti. Tebriklerimle