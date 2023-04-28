Derbi ne olur?

Bu sezon ligde üç büyüklerin ağırlıkları oldukça hissediliyor. Trabzonspor'un ve Başakşehir'in ligden erken kopmaları, Anadolu takımları diye tabir ettiğimiz ekiplerin düşük performansı, Adana Demirspor haricinde üç büyükleri zorlayacak bir takımın olmaması hem dikkat çekici hem de rekabeti minimum düzeye inmesine neden oldu. Ligde şampiyonluk yarışında tabii ki de kabul etmek gerekiyor ki G.Saray büyük bir avantaj yakalamış durumda. Sarı-kırmızılılar; F.Bahçe'nin 6, bir maçı fazla olan Beşiktaş'tan da 8 puan önde... Beşiktaş, İsmael döneminde kaybettiği basit puanlara hayıflanırken, Jesus'un deneme tahtasına çevirdiği F.Bahçe'nin de eline geçen fırsatları değerlendirmemesi G.Saray'ın şampiyonluk şansını daha da artırdı. Tabii bir de TFF'nin deprem sonrası ligden çekilmek zorunda kalan takımlarla ilgili aldığı anti demokratik karar da Beşiktaş'ın aleyhine oldu. Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla taraftarlarına umut veriyor. Takımın form düzeyi her geçen hafta yükselirken; Mert Günok, Aboubakar ve Redmond'un başarılı performansları siyah-beyazlı takımın yükselişinde büyük rol oynuyor.

BEŞİKTAŞ'IN ARTILARI

Hafta sonu Dolmabahçe'deki derbide her şeyden önce iki takımdan da iyi bir futbol bekliyorum. Saha ve seyirci avantajıyla Beşiktaş'ın 3 puana daha yakın olduğunu düşünüyorum. G.Saray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Karagümrük maçında savunmasının baskıya karşı birçok hata yaptığı görüldü. Şenol Güneş'in de erken bir gol bulmak için derbide özellikle ilk 20 dakikada baskıyla sarı kırmızılı takımın savunmasını hataya zorlayacağını düşünüyorum.

GÖZÜM CENK TOSUN'DA

Rachid Ghezzal ve Tayyip Talha'nın sakatlığı Beşiktaş için önemli bir dezavantaj. Redmond'un organizasyonu Beşiktaş'ın hücum gücüne yön verecek. Ben bu derbide aklıyla, gücünü birleştiren Cenk Tosun'un da önemli pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın son haftalarda takım olarak kazanmayı alışkanlık haline getirmesi, siyah-beyazlı takımın en önemli artısı. Orta sahada Amir, Gedson ve özellikle de Salih'in bitmez tükenmez enerjisine derbide büyük ihtiyaç olunacak. Tabii bir de Necip, Tayfur gibi sonradan oyuna giren oyuncuların da takımın gücüne güç katması Beşiktaş'ın rakipleri için sıkıntı yaratıyor.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Galatasaray bu sezon teknik direktör Okan Buruk'la iyi bir sezon geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takım; Oliviera, Boey, Rashica, Mertens ve tabii ki de Icardi'yle tam bir yıldızlar topluluğu. Bu kadar çok komutanın olduğu bir takımın yüksek performans göstermesini Okan Buruk'un başarısı olarak görüyorum. Tabii bir de bu önemli transferlere imza atılmasını sağlayan perde arkasındaki isim; hayatını G.Saray'a adamış scouting ve performans uzmanı Emre Utkucan'ın hakkını teslim edelim. Keşke her kulübümüzde Utkucan gibi futbolu iyi bile profesyoneller görev alsa! Beşiktaş ve Galatasaray derbisi; umarım iki güzide kulübümüze yakışan bir mücadele olur. Benim kalbim Beşiktaş'la... Bu köşe yazısını kaleme aldığım da rastladığım sevgili Abdullah Kiğılı maç skoruyla ilgili, "Beşiktaş 2-0 kazanır" dedi. Umarım haklı çıkar. Ama sonuç ne olursa olsun, hakemi konuşmadığımız, kavganın olmadığı futbol dolu bir 90 dakika olsun.