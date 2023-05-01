Çok güzel oldu!

Beşiktaş'ın kazanmaktan başka alternatifi olmadığı bir derbiydi.

Siyah-Beyazlı takımdan baskılı bir bir başlangıç beklerken Galataaray oyuna ağırlığını koyan taraftı.

Icardi'nin attığı golden sonra Beşiktaş uyandı. Ama ne uyanış! Beşiktaş oyuna öyle bir ağırlığını koyarken sarı- kırmızı takım savunmada zor anlar yaşadı. Beşiktaş'ta Gedson başta olmak üzere Salih ve Amir Hadjiahmetovuc'in büyük savaşıyla siyah beyazlı takım akın akın ezeli rakibinin üzerine gitti. Açık ara: Gedson maçın yıldızıydı. Saiss'le beraberliği sağlayan Beşiktaş, ikinci yarı sağlı sollu ataklarla Galatasaray'ı ablukaya aldı.

Bu baskıda Aboubakar öyle goller kaçırdı ki, saç baş yolduldu. Gol gelecekti ve geldi de... Orta sahanın yıldızlarından Amir Hadjiahmetovic unutulmayacak bir gole imza atarak Galatasaray'ın gardını düşürdü.

Doğrusu Beşiktaş'ta tüm oyuncular görevini eksiksiz yerine getirdi. Siyah- Beayazlı ekipte Gedson Fernandes bitmez tükenmez enerjisiyle maçın yıldızıydı. Salih ve Hadjiahmetovic de Gedson'a mütihiş destek veren isimdi.

Kanatlarda Masuaki ve Rosier Beşiktaş'ta alkışı hak eden isimlerdi.

Maçın özellikle son yarım saati Süper Lig kalitesinin çok üzerinde bir tempoya sahne oldu. Beşiktaş 3. golü ararken Galatasaray puan avantajına korumak için en azından beraberlik için saldırdı. Ama Abou.akar maça son noktayı harika koydu.

İzlemesi keyifliydi, bir o kadar da heyecanlıydı. Son yılların futbol kalitesi olarak en iyi derbisiydi. "Ne maç oldu" dedirtecek bir maç oldu.

Beşiktaş hak ettiği bir galibiyeti alarak zirve yarışına renk getirdi.

Galatasaray hala avantajlı ama Beşiktaşlı futbolcular açık ve net mesaj verdi; Son ana kadar kadar savaş!

Maçın hakemi Ali Şansalan tansiyonu yüksek derbiyi çok iyi yönetti.

Galatasaraylı futbolucular hakemi etki altına almak istese de Şansalan sahada dik durdu.

Bundan sonrası ne mi olur? Futbolda her şey olur. Tebrikler Beşiktaş...