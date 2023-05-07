Kartal’ın şakası yok!

Beşiktaş ilk 45 dakikada bir şey yapmadığı gibi rakibine bariz gol şansları da verdi. Mert Günok bu sezon oynadığı her maçta olduğu gibi ilk devrede iki önemli kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu. Salih Uçan'ın yokluğunda Maxim hem yerini yadırgadı, hem de Gedson'u etkisizleştirdi. Şunu gördük ki; Salih takımın olmazsa olmazı olmuş. Antalyaspor'un önde girdiği ilk yarının ardından yedek kulübesi zayıf olduğunu söyleyenlere en güzel yanıtı siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş verdi. Onur'u, yedek kulübesinden sağa çeken Güneş, bu oyuncunun önüne de Tayfur Bingöl'ü almasıyla maçı da Beşiktaş'a kazandırdı. Tayfur harika bindirmelerle Antalyaspor'u darmadağın ederken bir yıldız gibi parladı. Son 20 dakikada sol kanatta da Masuaku sazı eline alınca, Beşiktaş'ın bu zor deplasmandan 3 puan alması için yetti de arttı bile...



Aboubakar'ın fırsatçılığını iki golle süslemesi ve en önemlisi Cenk Tosun'la uyumu Beşiktaş'ın artı özelliğiydi. Welinton zaman sırıtsa da Saiss tecrübesiyle klasını konuşturdu. Açık ve net; Romain Saiss sezon sonunda sa-tıl-ma-sın! Beşiktaş'ın galibiyetinde ben Şenol Güneş'e ve şapkamı çıkarırım. Harika hamlelerle maçın kaderini değiştiren isim oldu. Dortmund stajını Antalya'da yapan Nuri Şahin'in Antalyaspor'u disiplinli oynamasına rağmen hücumda pas organizasyonlarını iyi yapamadı. Ev sahibi son 10 dakikada 10 kişi kaldıktan sonra teslim bayrağını çekmek zorunda kaldı. Hakem Mete Kalkavan dün iyi bir maç yönetti diyenler olabilir. Ancaaak! Ev sahibinin golü öncesi asisti yapan Fernando'yu ikinci sarı karttan oyundan atmaması büyük hataydı.