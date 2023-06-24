Futbolda devrim bir başka bahara

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına yine Mehmet Büyükekşi seçildi. 50 senedir futbol sektörünün içindeyim. Neler gördüm neler! Tabii; futbol dünyasından çok geniş bir çevrem var. Bu kişilerle yaptığım görüşmelerde herkesin fikri, futbolu futbol adamları yönetsin. Gelişmiş futbol ülkelerinde bu böyle oluyor. Ama bizde maalesef yeni seçilen yönetim kurulunda; Ali Düşmez, Hamit Altıntop haricinde futbolun içinden gelmiş hiç kimse yok. Çoğu iş insanı... İşlerinde başarılı olabilirler ama futbolun anatomisini bilen insanlar değiller! Seçime dönersek... 302 delegenin sadece 192'si seçime katılmış. Burada 25 oy da çizik atılmış. Özetle futbol dünyasının bu kongre içine sinmemiş. Eh, yapılacak bir şey yok! Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç da, Büyükekşi'ye kulüpler adına tam destek verince bu sonuç ortaya çıktı. Başkanın kendisini tanımam. İyi bir insan olabilir. İşinde de başarılı olduğunu duyuyorum. Ama maaalesef bir futbol adramı olarak başkanlığı, yönetimi ve bu seçim sistemi benim içime sinmiyor. Yine de başarılar diliyorum.

BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR

Beşiktaş'ta Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve filozof teknik direktör sevgili kardeşim Şenol Güneş; TFF kongresinde çok güzel konuşmalar yaptılar. Ama görünen şu ki bu federasyonla Beşiktaş'ın işi zor... Başımıza gelen çok büyük deprem felaketinden sonra Süper Lig'le ilgili alınan kararlarda Beşiktaş'ın kesinlikle hakkı yendi. Dünyanın en güzel stadı; Dünya ve Avrupa Kupası için yapılan başvuruda listeye bile alınmadı. Geçtiğimiz sezon maalesef Beşiktaş'ın hakkı yendi. Hatta Atletico Madrid'le yapılan yardım maçında sayın federasyon başkanı yoktu. Yapılan haksızlıkları çoğaltmak mümkün. Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Şenol Güneş konuşmalarında değindiği konularda tamamen haklıydılar. Bakalım, önümüzdeki sezonu hep birlikte göreceğiz. Temennim hiçbir kulübümüz haksızlığa uğramasın. Adaletli bir sezon olsun. Zaten kulüplerimiz ekonomik olarak çok zor durumda. Döviz kurunun yükselişi kulüpleri daha da çıkmaza sürükledi. Sinan Vardar her zaman şunu söylüyor; artık üretin, bu ülkenin genlerinden Mesutlar, Ardalar, İlkaylar, Orkunlar çıkıyorsa demek ki; büyük potansiyel var. Hala devrim zamanı gelmedi mi? Federasyon ve kulüpleri yönetenler, lütfen artık aklınızı başınıza alın ve bu devrimi gerçekleştirin.