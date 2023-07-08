Söz Beşiktaş’ın çocuklarında!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında transferlerin bir an önce bitmesini istedi. Ardından Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da basın mensuplarına açıklama yaparak transfer döneminin zorluğundan şikayet etti. Sevgili hocam haklı! Beşiktaş'ın savunmaya (2), 10 numaraya ve golcü transferlerine ihtiyacı var. Ama yönetim de haklı! Artan döviz kurunda transfer yapmak çok ama çok zor! Nasrettin hoca misali, iki taraf da haklı. Sadece Beşiktaş değil, ülke takımlarımız bugünlerde çok önemli finansal sınav veriyor. Bu aşamada ayağını yorganına göre uzatmalı kulüplerimiz... Usta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda öz kaynak düzeninden çıkan isimlere yer vereceğini umuyorum. Zaten Güneş, önceki günkü basın toplantısında, genç oyuncularla özel olarak ilgileneceğini söyledi.

SPONSOR BELİRLENMELİ

Beşiktaş'ın bu aşamada stat sponsorunun hala olmaması büyük eksiklik olarak göze çarpıyor. Stat sponsoru belli olursa Beşiktaş yönetiminin eli rahatlayacak. Bu aşamada kulübün marka değerine değer katacak bir sponsora acil ihtiyaç var. Transferde çok isim geçiyor ama ben; Kartal Kayra, Semih Kılıçsoy, Azad Demir, Berkay Vardar, Emirhan Delibaş gibi gençlerin Şenol Hoca'nın kontrolünde patlama yapabileceklerine inanıyorum. Ve tabii son günlerde yıldızı parlayan süper yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da yakından takip ediyorum. İki ayağını da çok iyi kullanıyor ve son vuruşları çok başarılı... Tabii beğenerek takip ettiğim ve sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye önerdiğim Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'un da takıma büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Emrecan önerimi değerlendiren ve bu transferi gerçekleştiren Sayın Çebi'ye teşekkür ederim. Umarım Emrecan, Beşiktaş'a çok büyük fayda sağlar. İşin gerçeği şu ki; Şenol Güneş doğal olarak transfer istiyor ki, transferler için acele ediyor. Yönetim Güneş'in verdiği listeye göre bu isimlerle görüşüyor ve sıkı pazarlıklar yapıyor. Bu finansal gerçeklikte Beşiktaş'ın öz kaynaktan yetişme adaylarına çok büyük görev düşüyor. Haydi gençler, haydi Beşiktaş'ın çocukları; görelim sizleri... Beşiktaş'ı başarıya taşıyın ki, sizleri ayakta alkışlayalım.

YABANCI SORUNSALI

Ülkemizde kadın futbolu son yıllarda önemli aşama kaydetti. Özellikle üç büyük kulübümüzün katılımıyla kadın futbol ligimizde rekabet de ön plana çıkmaya başladı. Son sezon büyük emekler verdiğim Beylerbeyi de iddialı bir kadro ile mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanan derbi maçı izlemiş, taraftarların heyecanına ortak olmuştum. Ancak her iki takımdaki yabancı oyuncu sayısının fazlalığına çok şaşırmış ve üzülmüştüm. Geçen hafta kulüplerimiz TFF'ye başvurarak kadın futbol ligimizde 6 olan yabancı kontenjanının artırılmasını istemiş, hatta sınırsız olması gerektiğini belirtmişler. Kadın futbol takımlarımız zor şartlarda mücadele ederken bu perhiz, bu ne lahana turşusu demekten kendimi alamadım. Gönül istiyor ki, daha çok Türk gencimiz forma şansı bulsun ve kendilerini geliştirsin ve ülke Milli Takımımız başarıdan başarıya koşsun. Lütfen ama lütfen artık sağduyu! Lütfen gençlerimizin önünü kapatmayın. Bırakın dövizleri yabancı gençlere savurmayı! Türk gençlerine güvenin. Genç kızlarımızın futbol oynamalarına engel olmayın.