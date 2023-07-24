Erik dalı

Geçtiğimiz pazar gecesini pazartesi'ye bağlayan sabahın ilk ışıklarında Türk halkı olarak hepimiz Filenin Sultanları'nın yanında olduk. Kalp kalbe, dalga dalga, dualarımızla... Voleybol Kadın Milli Takımımızın Çin'i 3-1 yendiği karşılaşmanın sonunda da büyük gurur yaşadık. Yine bir kez daha "Ne mutlu Türküm" dedik.

HARİKA ÖTESİ

Bu anlamlı şampiyonlukta; teknik ekip, oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi kutlarım. Dünya devlerini birer birer yenerek sabırla kazanışmış bir zaferin ardından dünya sıralamasında ilk basamağa yerleştik.

KAZANMA ARZUSU

Beşiktaş'ın voleybolumuza armağan ettiği Kaptan Eda'yı baş köşe koyarsak göreve başlamasından kısa bir bir süre içinde takımı bambaşka bir havaya büründüren ve hakkaniyetli forma dağıtan Antrenör Daniele Santarelli'ye şaqkamı çıkarıyorum. İtalyan teknik adamın, uzun süredir milli takıma alınmayan Gizem ve kendi takımında yabancı oyuncu tercihleri nedeniyle tam randıman veremeyen genç Derya'ya güvenmesine hayran kaldım. Ebrar, Vargas, Zehra başta olmak üzere takımın kazanma arzusu bayıldım. Hepinize helal olsun.

İŞ BİLENİN...

Tabii bu başarının başrolündeki isim olan; Voleybol Federasyonu Başkanı sevgili dostum Mehmet Akif Üstündağ'ın hakkını vermek gerekir. Sevgili Akif, yıllarca futbola hizmet etmiş işin erbabı bilgili, görgülü bir spor yöneticisidir. Aktif voleybol oyunculuğunun ardından; Petrolofisi, Türk Telekom, Malatyaspor gibi kulüplerde üst düzey yöneticilik yaptı. Bir dönem; Akif ve rahmetli Mehmet Gül'le birlikte birçok genci Türk Futboluna kazandırmanın gayreti içinde olduk. Sevgili Akif, Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanlığı yaptığı yönetimde liglerden sorumlu futbol federasyonu yöneticilik görevini de başarıyla icra etmişti.

VOLEYBOL KAZANDI

Ardından futbolun bozuk düzeninden sıyrılıp kendini voleybola adadı. Çok da iyi yaptı. Şu anda voleybol kadın ve erkem milli takımımızın yanısıra kulüplerimizin de büyük başarısında Akif'in sabır, bilgi ve birikimle yaptığı sistemli çalışmanın büyük payı var. Çok insan yadırgamıştı ama; TFF'nin son kongresi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, boşu boşuna, "Türk Futboluna başına geçmesi gereken kişi Mehmet Akif Üstündağ'dır" sözleri boşuna söylenmiş sözler değildi.

GENÇLERE GÜVENİN

Kazanılan şampiyonluk çok anlamlıydı ama büyük zaferin ardından oyuncularımızın 'Erik Dalı' şarkısıyla göbek atmaları, İtalyan Santarelli'yi dans ettirmeleri harika ötesiydi. Tabii onlara, maçı tribünden takip eden ABD'li ve finali kaybeden Çinli taraftarların da alkışlarla eşlik etmeleri sporun evrensel dostluğuna en güzel örnekti. Hep yazıyor, hep söylüyorum, bu ülkenin gençlerine güvenin. Yeter ki; bilgili, başarılı yöneticilerin yönetiminde yeni başarı hikalerine yelken açalım. Gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan çok ümitliyim. Bu mutlulukları bizleri yaşatanlara şapkamı çıkarıyorum. Başarılarınız daim olsun.