İyi sinyaller

Beşiktaş turu ilk maçta geçmiş gibiydi ama yine de işini şansa bırakmadı. . Rövanşta rakibinin ilk 20 dakikalık baskısını kırdıktan sonra büyük ciddiyetle rakibine baskıyı artırdı. Tabii ki bu sıcak havada Siyah-Beyazlı takımdan çok da iyi futbol beklemek bir insafsızlık olurdu ama Beşiktaş takım olarak güzel sinyaller verdi. Ev sahibi ekibin yorulmasının ardından ikinci yarıda Beşiktaş aradığı fırsatları da buldu. Necip'in sakatlanması büyük şanssızlıktı; belli ki nazarımız değdi ama onun yerine giren Amartey'in formayı giydikten 10 dakika sonra golü bulması büyük moral oldu. Tabii bu golde Salih'in akıl dolu kafa pasının da hakkını verelim.

Gedson Fernandes sahanın her yerinde ve maçın en iyisiydi. Onur Bulut belli ki joker forvetliği gayet başarılı bir şekilde sergilemesi alkışa değerdi. Herkes Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini konuşuyor ama Aboubakar formda ve patlamaya hazır... Rosier de geçen iki sezonun durgunluğunu üzerinden atması Beşiktaş için çok büyük artı özellik... Masuaku kırmızı kart görene kadar iyi bir performans gösterdi. Topun yerde sekmesiyle rakibine istemeden attığı tekmeye futbolun azizliğiydi diyelim. Beşiktaş takım olarak iyi sinyaller vererek lige merhaba diyor. Ghezzal ve Rebic, Cenk ve Talha'nın katılımıyla takım gücüne güç katacak. Maçın başında yaşanan meşale gerginliğine hiç gerek yoktu. Umarım UEFA bunun için ceza kesmez. Maçın dostça bitmesi olması gerekendi ve öyle de oldu.